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"Не пугайтесь": синоптик о "подарке" от атмосферного фронта

STYLERЖизнь    27.12.2018 - 21:15
"Не пугайтесь": синоптик о "подарке" от атмосферного фронта
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В Киеве в пятницу, 28 декабря, будет снег и дождь, на дорогах - гололедица

В Украине в пятницу, 28 декабря, в большинстве областей ожидаются осадки в виде снегопада, мокрого снега и дождя. Об этом сообщила народный синоптик Наталка Диденко на странице в социальной сети Facebook.

Отмечается, что на Западе погода будет самая теплая в стране. В пятницу жителям западных регионов стоит готовиться к дождям.

В восточных областях завтра в течение дня будет сухо, а осадки появятся только к вечеру.

&quot;Не пугайтесь&quot;: синоптик о &quot;подарке&quot; от атмосферного фронтаКарта погоды (фото: facebook.com/tala.didenko)

В столице 28 декабря ожидается дождь, снег и налипание мокрого снега, будет гололедица.

Ближе к Правобережью пройдут снегопады.

&quot;Не пугайтесь&quot;: синоптик о &quot;подарке&quot; от атмосферного фронтаИллюстративное фото (РБК-Украина)

Также синоптик предупредила украинцев о том, что грядущие атмосферные фронты спровоцируют "сонливость и раскоординированность" и призвала "не пугаться" из-за этого.

&quot;Не пугайтесь&quot;: синоптик о &quot;подарке&quot; от атмосферного фронта

Скрин: facebook.com/tala.didenko

Как сообщалось, ранее народный синоптик Наталка Диденко рассказала, какая погода будет в ночь Нового года в Украине.

Также она предупредила, что на нашу страну надвигается новый циклон, который принесет большинству областей страны дожди и мокрый снег. Без осадков будет только на крайнем востоке.

Напомним, ранее синоптики отмечали, что в Украине до конца текущей недели продолжатся обильные снегопады, и в большинстве областей погода будет морозная. 

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Видео: РБК-Украина

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Новости Украины ГидрометцентрНаталка Диденконародный синоптик
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