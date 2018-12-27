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"Не лякайтеся": синоптик про "подарунок" від атмосферного фронту

STYLERЖиття    27.12.2018 - 21:15
"Не лякайтеся": синоптик про "подарунок" від атмосферного фронту
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У Києві в п'ятницю, 28 грудня, буде сніг і дощ, на дорогах - ожеледиця

В Україні у п'ятницю, 28 грудня, у більшості областей очікуються опади у вигляді снігу, мокрого снігу та дощу. Про це повідомила народний синоптик Наталка Діденко на сторінці в соціальній мережі Facebook.

Зазначається, що на Заході погода буде найтепліша в країні. У п'ятницю жителям західних регіонів варто готуватися до дощів.

У східних областях завтра протягом дня буде сухо, а опади з'являться тільки до вечора.

&quot;Не лякайтеся&quot;: синоптик про &quot;подарунок&quot; від атмосферного фронтуКарта погоди (фото: facebook.com/tala.didenko)

У столиці 28 грудня очікується дощ, сніг та налипання мокрого снігу, ожеледиця.

Ближче до Правобережжю пройдуть снігопади.

&quot;Не лякайтеся&quot;: синоптик про &quot;подарунок&quot; від атмосферного фронтуІлюстративне фото (РБК-Україна)

Також синоптик попередила українців про те, що майбутні атмосферні фронти спровокують "сонливість і розкоординованість" та закликала "не лякатися" через це.

&quot;Не лякайтеся&quot;: синоптик про &quot;подарунок&quot; від атмосферного фронту&quot;Не лякайтеся&quot;: синоптик про &quot;подарунок&quot; від атмосферного фронту

Скрін: facebook.com/tala.didenko

Як повідомлялося, раніше народний синоптик Наталка Діденко розповіла, яка погода буде у ніч Нового року в Україні.

Також вона попередила, що на нашу країну насувається новий циклон, який принесе більшості областей країни дощі та мокрий сніг. Без опадів буде лише на крайньому сході.

Нагадаємо, раніше синоптики відзначали, що в Україні до кінця поточного тижня продовжаться рясні снігопади, і в більшості областей погода буде морозною.

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