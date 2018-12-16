"Неделя Николая": народный синоптик озвучила прогноз на 17 декабря

Фото: Морозная зима (РБК-Украина)

Следующая неделя в Украине будет морозной

Народный синоптик Наталка Диденко рассказала, что 17 декабря в Украине будет по-настоящему зимним и морозным. Свой прогноз эксперт написала на странице в Facebook. По ее словам, неделя Николая в нашей стране будет сухой и холодной Следует запастись теплой одеждой, чтобы не мерзнуть. В ночь на 17 декабря в некоторых районах ночная температура достигнет -13 градусов.

"Неделя Николая ожидается в Украине морозной. Поэтому актуальными подарками будут перчатки, шапки и новомодные шапочки на нос (фото второе). Ближайшей ночью температура воздуха составит -5 -9 градусов, на северо-востоке до -10 -13 градусов. Днем в понедельник предполагается -3 -8 градусов, на северо-востоке до -10 градусов (первая карта), на юге и в западных областях от 3 мороза до 1 тепла. На дорогах гололедица. Снег и мокрый снег пройдут лишь в западных областях", - предупредила Диденко.

Скриншот поста (facebook.com/tala.didenko)

Наталка отметила, что температура в Киеве днем 17 декабря будет колебаться от -4 до -6 градусов ниже нуля. На дорогах будет скользко.

"В Киеве 17 декабря без осадков, на дорогах скользко, Ближайшей ночью - 6 -9 градусов, завтра днем ​​-4 -6 градусов. В дальнейшем, включая Николая, в Украине будет морозно и сухо - антициклон северного происхождения, лишь на Западе будет подсыпать снег", - резюмировала синоптик.

Скриншот поста (facebook.com/tala.didenko)

Напомним, что ранее мы писали, что Наталка Диденко уже предупреждала, что в Украине с понедельника, 17 декабря, заметно похолодает, в большинстве областей установится умеренная морозная погода.