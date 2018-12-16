"Тиждень Миколи": народний синоптик озвучила прогноз на 17 грудня

Фото: Морозна зима (РБК-Україна)

Наступний тиждень в Україні буде морозним

Народний синоптик Наталка Діденко розповіла, що 17 грудня в Україні буде по-справжньому зимовим і морозним. Свій прогноз експерт написала на сторінці Facebook. За її словами, тиждень Миколая в нашій країні буде сухим і холодним Слід запастися теплим одягом, щоб не мерзнути. У ніч на 17 грудня в деяких районах нічна температура досягне -13 градусів.

"Тиждень Миколая очікується в Україні морозним.

Тому актуальними подарунками будуть рукавиці, шапки і новомодні шапочки на носа (фото друге). Найближчої ночі температура повітря становитиме -5-9 градусів, на північному сході до -10-13 градусів. Вдень у понеділок передбачається -3-8 градусів, на північному сході до -10 градусів (перша карта), на Півдні та в західних областях від 3 морозу до 1 тепла. На дорогах ожеледиця. Сніг та мокрий сніг пройдуть лише в західних областях", - попередила Діденко.

Скріншот поста (facebook.com/tala.didenko)

Наталка зазначила, що температура у Києві вдень 17 грудня коливатиметься від -4 до -6 градусів нижче нуля. На дорогах буде слизько.

"У Києві 17 грудня - без опадів, на дорогах слизько, Найближчої ночі -6-9 градусів, завтра вдень -4-6 градусів. Надалі, включно з Миколаєм, в Україні буде морозно та сухо - антициклон північного походження, лише на Заході підсипатиме сніг", - резюмувала синоптик.

Скріншот поста (facebook.com/tala.didenko)

Нагадаємо, що раніше ми писали, що Наталка Діденко вже попереджала, що в Україні з понеділка, 17 грудня, помітно похолодає, в більшості областей встановиться помірно морозна погода.