Немцы рассказали, почему не любят туристов из России

Коллаж РБК-Украина

По результатам опроса компанию россиянам составила еще одна нация

В Германии провели опрос на специальной онлайн-платформе и выяснили, туристы из каких стран больше всего раздражают немцев. Об этом пишет Die Welt со ссылкой на онлайн-платформу ab-in-den-urlaub.

Выяснилось, что в рейтинге жителей Германии на первом месте присутствуют туристы из Российской Федерации. Более трети немцев проголосовали отрицательно и отметили, что россияне на отдыхе производят очень много шума.

Также жителей Германии раздражает пристрастие россиян к алкогольным напиткам – этот пункт отметили 56% опрошенных, грубое поведение – 38% и страсть к селфи – 24%.

На второе место у жителей Германии попали британцы. Основная причина, почему немцы не любят туристов из Англии – это пристрастие к алкоголю. За этот пункт проголосовало 58%.

При чем претензии к британцам у немцев есть не только по поводу посещения их родной страны, а также из-за того, что пьянство британцев становится причиной незапланированных посадок самолетов.

На втором месте оказалась привычка занимать пляжные лежаки, в том числе и на различных мировых курортах.

Данный опрос почти полностью совпал с опросом, который был проведен несколько лет назад, в котором жители Германии указали самым раздражающим фактором у туристов из Британии и России – безудержное пьянство.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что поляки назвали нападение РФ на украинские корабли важнейшим международным событием года.

А также писали о том, что социологи озвучили количество счастливых украинцев.