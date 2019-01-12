Німці розповіли, чому не люблять туристів з Росії

Колаж РБК-Україна

За результатами опитування компанію росіянам склала ще одна нація

В Німеччині провели опитування на спеціальній онлайн-платформі і з'ясували, туристи з яких країн найбільше дратують німців. Про це пише Die Welt з посиланням на онлайн-платформу ab-in-den-urlaub.

З'ясувалося, що в рейтингу жителів Німеччини на першому місці присутні туристи з Російської Федерації. Більше третини німців проголосували негативно і зазначили, що росіяни на відпочинку виробляють дуже багато шуму.

Також жителів Німеччини дратує пристрасть росіян до алкогольних напоїв – цей пункт відзначили 56% опитаних, брутальна поведінка – 38% і пристрасть до селфи – 24%.

На друге місце у жителів Німеччини потрапили британці. Основна причина, чому німці не люблять туристів з Англії – це пристрасть до алкоголю. За цей пункт проголосувало 58%.

При чому претензії до британців у німців є не тільки щодо відвідування їх рідної країни, а також через те, що пияцтво британців стає причиною незапланованих посадок літаків.

На другому місці опинилася звичка позичати пляжні лежаки, в тому числі і на різних світових курортах.

Це опитування майже повністю співпало з опитуванням, яке було проведено кілька років тому, в якому жителі Німеччини вказали самим дратівливим чинником у туристів з Британії та Росії – нестримне пияцтво.

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