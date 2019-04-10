Непревзойденные лжецы: какие знаки Зодиака мастерски умеют врать

Гороскоп самых лучших лжецов и манипуляторов подскажет вам, кто из знаков Зодиака умеет хорошо приврать, не моргнув глазом. И с кем из представителей зодиакального круга стоит быть более бдительными, чтобы не угодить в паутину недомолвок и интриг, которую они мастерски умеют плести.

Скорпион

Этих представителей огненной стихии астрологи называют гуру манипуляций. Ради получения желаемого они могут внушить что угодно, кому угодно. Скорпионы могут отчаянно флиртовать, строить хитроумные стратегии и даже давать взятки в случае необходимости. Одной из главных форм манипуляций для них является внушение чувства страха или вины близким людям, а затем они предложат возможный способ облегчить этот страх или разрешить проблемы, которые они сами же создали.

Близнецы

Они могут быть невероятно очаровательными, и при этом Близнецы совершенно не отдают себе отчета в том, что они играют с чувствами, а порой и с жизнями других людей. Их сложно назвать манипуляторами - они просто очаровательные врунишки. Если Скорпион в плане вранья очень опасен, то Близнецы, напротив, веселы, общительны и креативны - они врут из-за вдохновения и желания привлечь к себе внимание. Эту черту невозможно искоренить, поскольку это часть их двуличной натуры.

Гороскоп лучших лжецов среди знаков Зодиака (фото: womenville.com)

Рыбы

На первый взгляд Рыбы - простые творческие люди с тонкой душевной организацией и огромным чувством сострадания ко всем окружающим. Но в реальности под их тонкой натурой скрывается демон, который станет врать, не дрогнув, ради получения того, что он действительно желает. Рыбы очень интуитивны по сравнению с остальными знаками, и они всегда точно знают, к каким уловкам и манипуляциям прибегнуть, чтобы извлечь выгоду для себя.

Весы

Они компанейские, общительные, милые и доброжелательные, но при всем этом они запросто будут манипулировать вами или откровенно лгать. Зачастую Весы врут, чтобы избежать проблем, чтобы предстать перед окружающими в более выгодном свете и не остаться виноватыми в какой-либо щекотливой ситуации. У них настоящий талант к клевете и распространению слухов с абсолютно невинным лицом. Весы умеют лицемерить и мастерски юлить, когда их пытаются вывести на чистую воду.

Гороскоп лучших лжецов среди знаков Зодиака (фото: womenville.com)

Рак

Вы удивитесь, но Раки тоже вошли в нашу подборку лучших лжецов. Вот только их ложь не предназначена для того, чтобы нанести вред или получить то, что ему необходимо. Раки в основном грешат преувеличением реальности, поскольку они совершенно неспособны оценить истинную версию событий. Да, их можно назвать людьми, любящими приврать и приукрасить, но, по крайней мере, они абсолютно безвредны.

Водолей

Также как и Раки, Водолеи не наносят своей ложью глобального ущерба, поскольку чаще всего они к ней прибегают, чтобы кого-либо не расстроить или же выгородить себя. Их оружие - это святая ложь во благо. Причем Водолеи искренне полагают, что это только на пользу дела. Однако даже такая ложь во благо зачастую оказывается совершенно непродуктивной, когда истина всплывает на поверхность. Но Водолей не расстраивается, ведь он моментально придумает новую ложь, чтобы оправдать старую.

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