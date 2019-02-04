Ничего не смутило? Адвокат Эйдера указала на странный факт в диагнозе моряка

Фото: facebook.com/iryna.gerashchenko

У военнопленного моряка диагностировали вирус гепатита В и С

Украинского военного моряка Андрея Эйдера выписали из СИЗО "Матросская тишина" с гепатитом В и С. Об этом рассказала адвокат Андрея Александра Маркова, пост которой на своей странице в Facebook разместил российский адвокат Николай Полозов.

При выбытии из "Матросской тишины" Андрею Эйдеру выдали эпикриз, в котором указывалось, что у него обнаружен вирус гепатита В и С. При этом дата анализа указывается 20 ноября 2018 года, то есть еще до того, как 24 моряка попали в плен.

"Не говоря уже о качестве медицины, которое после таких эпикризов ставится под сомнение, можно смело сказать о "рукож**ости" врачей, готовящих и подписывающих данный документ. Неужели ничего их не смутило?", - написала адвокат.

Она также отметила, что информацию о болезни Андрею предоставили лишь при переводе в СИЗО "Лефортово". При этом ранее в закрытое судебное заседание следователи предоставляли справку о здоровье Эйдера, в которой ничего не говорилось о болезни.

Маркова также рассказала, что у украинского моряка повторно взяли анализ крови.

Скриншот с Facebook

Напомним, что в России ухудшилось здоровье еще троих украинских моряков.

Ранее сообщалось, что трое украинских военнопленных моряков пожаловались на состояние здоровья.

Мы также сообщали о том, что все захваченные в плен украинские моряки, которые ранены после захвата кораблей российскими спецслужбами, могут остаться инвалидами.