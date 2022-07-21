В Никополе пес спас жизнь чемпиону по шоссейному велоспорту: трогательная история
Российские оккупанты более недели чуть ли не ежедневно обстреливают из "Градов" город Никополь в Днепропетровской области. Разрушены десятки домов и пиротехники ищут взрывоопасные предметы.
В ночь на 20 июля русская армия снова обстреляла город. На этот раз снаряд попал в дом чемпиона соревнований по шоссейному велоспорту, пишет Суспільне.
В частности, над кроватью в разрушенном доме висят медали. Это комната Игоря - звездного велосипедиста в городе. Его жизнь спас пес Акбар. Собака начала выть, из-за этого Игорь проснулся.
"Это было в два ночи. Я услышал первый удар, потом свист. Начал звать маму, она была в другой комнате. Взял одеяло, перешел в другой угол комнаты, накрылся, и, слава богу, удар был в другую часть дома. Это и спасло. Потому что я вот здесь как раз и спал, куда был удар, обломки, стекло", - сказал спортсмен.
Российские войска обстреляли город Никополь (suspilne.media)
В тот день из-за обстрелов погибли два человека-70-летний мужчина и 65-летняя женщина. Еще девять раненых, среди них есть дети, самому младшему - три года. Шестерых человек госпитализировали. Сейчас в стационарах Никополя остается трое, одного ребенка перевезли в больницу Днепра.
Из-за обстрела в городе разрушены три частных жилых дома, повреждены двенадцать домов и четыре хозяйственные постройки. В частном секторе возник пожар, его потушили. Сейчас спасатели продолжают разбирать завалы.
Российские войска обстреляли город Никополь (suspilne.media)
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