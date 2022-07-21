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В Никополе пес спас жизнь чемпиону по шоссейному велоспорту: трогательная история

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Никополь, Четверг 21 июля 2022 16:03
В Никополе пес спас жизнь чемпиону по шоссейному велоспорту: трогательная история Пес спас жизнь хозяину в Никополе (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Российские оккупанты более недели чуть ли не ежедневно обстреливают из "Градов" город Никополь в Днепропетровской области. Разрушены десятки домов и пиротехники ищут взрывоопасные предметы.

В ночь на 20 июля русская армия снова обстреляла город. На этот раз снаряд попал в дом чемпиона соревнований по шоссейному велоспорту, пишет Суспільне.

В частности, над кроватью в разрушенном доме висят медали. Это комната Игоря - звездного велосипедиста в городе. Его жизнь спас пес Акбар. Собака начала выть, из-за этого Игорь проснулся.

"Это было в два ночи. Я услышал первый удар, потом свист. Начал звать маму, она была в другой комнате. Взял одеяло, перешел в другой угол комнаты, накрылся, и, слава богу, удар был в другую часть дома. Это и спасло. Потому что я вот здесь как раз и спал, куда был удар, обломки, стекло", - сказал спортсмен.

В Никополе пес спас жизнь чемпиону по шоссейному велоспорту: трогательная историяВ Никополе пес спас жизнь чемпиону по шоссейному велоспорту: трогательная историяРоссийские войска обстреляли город Никополь (suspilne.media)

В тот день из-за обстрелов погибли два человека-70-летний мужчина и 65-летняя женщина. Еще девять раненых, среди них есть дети, самому младшему - три года. Шестерых человек госпитализировали. Сейчас в стационарах Никополя остается трое, одного ребенка перевезли в больницу Днепра.

Из-за обстрела в городе разрушены три частных жилых дома, повреждены двенадцать домов и четыре хозяйственные постройки. В частном секторе возник пожар, его потушили. Сейчас спасатели продолжают разбирать завалы.

В Никополе пес спас жизнь чемпиону по шоссейному велоспорту: трогательная историяВ Никополе пес спас жизнь чемпиону по шоссейному велоспорту: трогательная историяРоссийские войска обстреляли город Никополь (suspilne.media)

Ранее мы сообщали, что ВСУ спасли овчарку, которую оккупанты разрисовали краской.

Также мы писали, что в Гостомеле собака 4 месяца ждал возвращения хозяев.

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