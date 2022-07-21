У Нікополі пес врятував життя чемпіону з шосейного велоспорту: зворушлива історія
Російські окупанти понад тиждень мало не щодня обстрілюють з "Градів" місто Нікополь у Дніпропетровській області. Зруйновано десятки будинків та піротехніки шукають вибухонебезпечні предмети.
У ніч на 20 липня російська армія знову обстріляла місто. Цього разу снаряд влучив у будинок чемпіона змагань з шосейного велоспорту, пише Суспільне.
Зокрема, над ліжком у зруйнованому будинку висять медалі. Це кімната Ігоря - зіркового велосипедиста у місті. Його життя врятував пес Акбар. Собака почав вити, через це Ігор прокинувся.
"Це було о другій ночі. Я почув перший удар, потім свист. Почав кликати маму, вона була в іншій кімнаті. Взяв ковдру, перейшов у інший кут кімнати, накрився, і, слава богу, удар був у іншу частину будинку. Це і врятувало. Бо я ж от тут якраз і спав, куди був удар, уламки, скло", - сказав спортсмен.
Російські війська обстріляли місто Нікополь (suspilne.media)
Того дня через обстріли загинули дві людини - 70-річний чоловік та 65-річна жінка. Ще дев'ять поранених, серед них є діти, наймолодшому - три роки. Шістьох людей шпиталізували. Зараз у стаціонарах Нікополя залишається троє, одну дитину перевезли до лікарні Дніпра.
Через обстріл у місті зруйновано три приватних житлових будинки, пошкоджено дванадцять будинків та чотири господарчі споруди. У приватному секторі виникла пожежа, її загасили. Зараз рятувальники продовжують розбирати завали.
Російські війська обстріляли місто Нікополь (suspilne.media)
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