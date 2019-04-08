Новые проблемы из-за Керченского моста: крымчане негодуют

Крымский мост (фото: instagram.com/alex.upravitelev)

Крымский мост спровоцировал новые проблемы на полуострове

Вдоль железнодорожного подхода к Крымскому мосту, который российские оккупанты активно стараются построить к декабрю, все затопило водой.

Как видно на фото и видео, опубликованных изданием "Керчь.ФМ", огромные лужи хоть и засыпаны землей, но вода все равно поступает. Стоит вода и в канавах вдоль дороги на заливовские дачи.

Дорогу вдоль ж/д подхода к Крымскому мосту затопило (фото: kerch.fm)

Какова причина такого разлива - не известно. При этом, пишет издание, вода не имеет запаха.

"Также подтоплена водой насыпь железнодорожного подхода, тоннель под обоими подходами, которые дачники хотели использовать для прохода к участкам с района Нижний Солнечный", - говорится в сообщении.

Дорогу вдоль ж/д подхода к Крымскому мосту затопило (фото: kerch.fm)

Тем временем российские СМИ во всю трубят, что возведение Крымского моста привело к улучшению экологии Азовского моря. В частности, по мнению различных экспертов, концентрации загрязнений в воде и донных отложениях в восточной части Таганрогского залива, на акватории, прилегающей к северному побережью, в западном районе моря и в акватории Должанской и Камышеватской кос понизились в среднем в два раза. Правда, эти слова специалистов лишь вызывают смех у пользователей сети.

Это же надо до такого додуматься!

Вы там вообще идиоты?

Давайте еще нефти побольше лить в море - это спасет дельфинов!

Ранее мы писали о том, что Крымский мост может рухнуть уже в 2023 году. Это станет причиной гибели не только людей, но и редких видов фауны и флоры. Впрочем, уже сейчас экологи говорят, что построенный российскими оккупантами объект нанес непоправимый ущерб живой природе полуострова.