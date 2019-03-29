Новые тарифы на вывоз мусора: украинцам рассказали о нюансах

За вывоз мусора в Украине установлены разные тарифы, и разница между суммами может быть довольно большой. Власти на местах могут взвинчивать цены в тех случаях, когда отходы сортируются и перерабатываются, а не просто отвозятся на свалку. В то же время эксперты отмечают, что чиновники формулы и критерии расчета тарифов не разработали, а нормы в документе имеют в основном добровольный характер, передает UBR.ua.

Так, в постановлении правительства от 27 марта никаких обязательств сортировать мусор нет.

В Киеве, например, с 1 апреля за услуги по вывозу крупногабаритных бытовых отходов придется платить 210,68 гривен за кубометр с учетом НДС. Пока что цена за вывоз 1 кубометра такого вида отходов составляет 175,82 гривен.

Отметим, что установка различной тарификации услуг по вывозу сортированного и несортированного мусора по замыслу чиновников призвана прививать больше внимания проблеме отходов.

Фото: Сортировка мусора (kievcity.gov.ua)

По словам коммуникационного менеджера ОО "Украина без мусора" Иваны Давыденко, в механизме о сортировке бытовых отходов - только рекомендации.

Она отметила, что в документе прописали необходимость дифференцированной тарификации для сортированных и не сортированных отходов. Но о том, какой он будет, кто его будет устанавливать и контролировать - нет ни слова.

В Украине недавно стали появляться компании, которые предлагают отдельно забирать со дворов отсортированные отходы.

Фото: unsplash.com/NeONBRAND

За свою работу они берут меньше или делают это вообще бесплатно. Сортировочные заводы продают мусор как сырье.

Эксперты уверены, что компании заработать на продаже отсортированного мусора не в состоянии.

"Компании, которые этим занимаются, забирают только самое "дорогое" сырье: стекло, бумагу, пластиковые бутылки. Экономят на всем и работают с большими партиями. Как они при этом выживают и сколько зарабатывают - не знаю, но обычно длится это недолго", сказала Давыденко.

Напомним, что по закону, с 1 января 2019 года сортировать мусор должны все. На практике же это не реализовывается.

Иллюстративное фото: скалка (из открытых источников)

Всего переработано и утилизировано около 5,8% бытовых отходов, из них 2,71% сожжены, а 3,09% попали на заготовительные пункты вторичного сырья и мусороперерабатывающие заводы.

Как сообщалось ранее, в Украине разработали новые штрафы, которые предусматривают наказание за выбрасывание мусора в неположенном месте.

Добавим, что Европарламент 27 марта одобрил законопроект, направленный на сокращение мусора из пластика.

Также мы писали о том, что в Верховной Раде инициировали введение в Украине штрафов за отсутствие детских автокресел в транспортных средствах.