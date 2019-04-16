Нужна помощь: в Киев с передовой прибыл борт с ранеными бойцами (видео)

Фото: коллаж РБК-Украина

Волонтеры призвали украинцев помочь нашим защитникам

Раненым военным нужна помощь. В Киев в Военный госпиталь 16 апреля прибыл борт с украинскими защитниками прямо с передовой на Донбассе. Активисты "Волонтерской сотни Госпиталь" рассказали, чем неравнодушные граждане могут помочь раненым бойцам.

Также в сети Facebook показали видео, как в столицу прибывает транспорт с воинами, которым необходимо лечение.

"Вой сирен пронзил весь город! Им нужна наша помощь и молитвы", - отмечается в сообщении.

Видео: facebook.com/Волонтерская-Сотня-Госпиталь

В первую очередь раненым нужна кровь. Ее можно сдать в Центре крови госпиталя с понедельника по четверг с 9:00 до 12:00.

По всем вопросам относительно сдачи крови может ответить Людмила Остапенко по телефону: 067-531-30-31.

Также раненым бойцам можно помочь с бытовыми вопросами. В частности, лежачим больным требуются влажные салфетки, бумажные полотенца, впитывающие пеленки (60х90 и 90х90), памперсы для взрослых (размеры M и L).

Нужна также одежда и обувь:

Футболки, шорты, носки

Теплые кофты на молнии, кенгурушки

Спортивные штаны и костюмы

Трусы-боксерки и семейные 48-58 рр.

Резиновые тапочки ходить в палате 40-46 рр.

Средства гигиены для ежедневных потребностей:

Зубные щетки, зубная паста

Пена/гель для бритья; станки одноразовые; средства после бритья

Шампунь; гель для душа; жидкое мыло

Стиральный порошок, средство для мытья посуды, губки, мусорные пакеты

Раненым военным также требуются продукты питания:

Молочные продукты (йогурт, творог, ряженка, кефир)

Фрукты, овощи (бананы, апельсины, лимоны, яблоки)

Колбаса, сыр, сало

Сладости (конфеты, шоколад, печенье, халва)

Чай, кофе, сахар

Фото: facebook.com/Волонтерская-Сотня-Госпиталь

Все это можно отнести или отправить в Главный Военный Госпиталь в Печерском районе.

"Работаем с 10.00 до 17.00 понедельник- суббота. Телефоны: Лекарства: 093-687-03-38, 068-986-45-93 Юлия. Хоз.потребности: 063-863-06-31 Алена и Таня"

Или по адресу бульвар Верховного Совета, 21Б.

"Работаем с 11.00 до 18.00. 093-585-84-64 Нина. 068-986-4593, 093-687-0338 Юлия"

Также можно отправить посылку Новой почтой (оплата получателем):

до 30 кг: Київ, НП-71, ГО "Волонтерська Сотня Доброволя", 050-332-66-01

свыше 30 кг: Київ, НП-3, ГО "Волонтерська Сотня Доброволя", 050-332-66-01

Как сообщалось ранее, украинскому бойцу Павлу Кокошко из 30-й отдельной механизированной бригады имени князя Константина Острожского собирают деньги на лечение. Военный подорвался на растяжке в июне 2016 года у Старогнатовки во время выполнения боевого задания.

Также мы писали о том, что известный волонтер Наталья Юсупова призывает украинцев помочь раненым бойцам, которые нуждаются в медикаментах, одежде и продуктах питания. По ее словам, многие не были на прощании с воинами, не были на акциях памяти и не знают, ни одного имени героя.

Напомним, недавно украинцев поразила 84-летняя волонтер Мария Федотовна, которая помогает ВСУ. Она плетет маскировочные сетки для фронта, которые потом отправляют на Донбасс.