"Нужно срочно спасать ребенка": девушка-руфер "рассорила" сеть (фото)

Интернет-пользователи спорят друг с другом из-за этого опасного хобби
В сети разгорелся спор из-за фото девушки-руферши на одной из высоток Киева, которая творит головокружительные чудеса на тонких опасных конструкциях. Кадры - разного временного промежутка (осенние и зимние). Соответствующие фото опубликованы на странице "dpt.kiev.ua" в Facebook.
Кроме кадров, от которых захватывает дух, в посте задается вопрос подписчикам: "Как быть с подростковым руферством?"
"В принципе, падают редко, а детей сейчас рождается много. Вероятность падения на кого-то или порчи частной собственности невысока...
Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua
...На пешеходных переходах гибнут больше. Это я так, размышляю", - говорится в публикации.
Скрин: facebook.com/dtp.kiev.ua
Также приводятся и другие фото - более актуальные. На высотке на фоне зимней столицы девушка-руфер свисает "над пропастью", держась руками за арматуру-ограждение. Кадры опубликовал в совоем Facebook Владислав Антонов.
Ниже видно строительный подъемный кран.
"Обратились женщина, говорит ппц ппц надо срочно спасать ребенка, выезжайте. Господи, я высоты с детства боюсь ппц, если что случится, подъеду, не вопрос, вообще легко, но наверх спасать не полезу, обо**усь там...
Фото: facebook.com/vlad.dtp
...А на фото у ребенка фотосессия и физкультура, не вижу повода для паники, мешать не стоит, это как девичьи исчезновения с пт до вс, на здоровье", - написал он.
Скрин: facebook.com/vlad.dtp
В коментариях к сообщению пользователи сети разделились во мнениях - часть довольно резко критикует подобные опасные увлечения экстремалов, иные подчеркивают, что у каждый сам себе хозяин:
"Фото "удачно" приземлившихся руферов почаще публикуйте! Пусть смотрят!"
"Соболезную ее родителям!"
"Это как грип - переболеют. Но не все";
"Поощрять";
"Никак не бороться, даже не тратить на это время. Это их осознанный выбор";
"Они люди взрослые, это их выбор";
"Кто вам больше симпатичен: гопник, нарик или руфер? Отож"...
Скрин: facebook.com/dtp.kiev.ua
"Дело идет к естественному отбору";
"Так и есть - естественный отбор в разгаре. Нет ума - уже, считай, калека";
"Это адреналиновая наркомания!"
"Ужас. Железо на морозе пальцы быстро обесточит... Там психиатр нужен";
"Те, кто действительно нуждаются в помощи, чаще всего шепотом об этом сообщают на носилках в реанимацию. Так что, если силы есть на визг и походеньки, можно не напрягаться - они в своем особенном мире рукопожатий";
"Есть дети, которые ежедневно борятся за свою жизнь в онкологии или еще с какой то болезнью - они ценят каждый день жизни..."
"Только родителей жалко. Они могут и не подозревать, что доця такое творит";
"Ужас... о чем они думают в этот момент?! Идиоты";
"Эти дети таким образом пытаются обратить на себя внимание, это от недостатка любви";
"Как правило, они из богатой семьи, где родители зайняты своими бизнесами, а дети сами по себе";
"У той девочки, что вниз головой висела круче фотки в сто раз";
"Человек всегда стремится летать. И это прекрасно!"
"А потом читаешь "помогите собрать деньги на лечение, девушка упала, в реанимации, родители в шоке, не ожидали". И все в этом роде, надо лучше жизнью детей интересоваться, что бы потом не оф**евать"...
Скрин: facebook.com/vlad.dtp
Как сообщалось ранее, в Киеве 8 декабря юные руферы взобрались на опору Северного моста - экстремальная "забава" едва не превратилась в трагический инцидент с летальным исходом. У одного из шести экстремалов возникли проблемы со спуском.
Также мы писали о том, что известный гид София Грабовецкая рассказала Styler о местах Киева, из которых открывается живописный вид на город.
Напомним, недавно в соцсети украинский руфер, известный под псевдонимом Мустанг опубликовал на своей странице провокационный снимок - поклонники считают, что таким снимком он решил напомнить о событиях четырехлетней давности или даже совершить что-то подобное.
Видео: РБК-Украина