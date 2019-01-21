"Нужно срочно спасать ребенка": девушка-руфер "рассорила" сеть (фото)

Фото: коллаж РБК-Украина

Интернет-пользователи спорят друг с другом из-за этого опасного хобби

В сети разгорелся спор из-за фото девушки-руферши на одной из высоток Киева, которая творит головокружительные чудеса на тонких опасных конструкциях. Кадры - разного временного промежутка (осенние и зимние). Соответствующие фото опубликованы на странице "dpt.kiev.ua" в Facebook.

Кроме кадров, от которых захватывает дух, в посте задается вопрос подписчикам: "Как быть с подростковым руферством?"

"В принципе, падают редко, а детей сейчас рождается много. Вероятность падения на кого-то или порчи частной собственности невысока...

Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua

...На пешеходных переходах гибнут больше. Это я так, размышляю", - говорится в публикации.

Скрин: facebook.com/dtp.kiev.ua

Также приводятся и другие фото - более актуальные. На высотке на фоне зимней столицы девушка-руфер свисает "над пропастью", держась руками за арматуру-ограждение. Кадры опубликовал в совоем Facebook Владислав Антонов.

Ниже видно строительный подъемный кран.

"Обратились женщина, говорит ппц ппц надо срочно спасать ребенка, выезжайте. Господи, я высоты с детства боюсь ппц, если что случится, подъеду, не вопрос, вообще легко, но наверх спасать не полезу, обо**усь там...

Фото: facebook.com/vlad.dtp

...А на фото у ребенка фотосессия и физкультура, не вижу повода для паники, мешать не стоит, это как девичьи исчезновения с пт до вс, на здоровье", - написал он.

Скрин: facebook.com/vlad.dtp

В коментариях к сообщению пользователи сети разделились во мнениях - часть довольно резко критикует подобные опасные увлечения экстремалов, иные подчеркивают, что у каждый сам себе хозяин:

"Фото "удачно" приземлившихся руферов почаще публикуйте! Пусть смотрят!"

"Соболезную ее родителям!"

"Это как грип - переболеют. Но не все";

"Поощрять";

"Никак не бороться, даже не тратить на это время. Это их осознанный выбор";

"Они люди взрослые, это их выбор";

"Кто вам больше симпатичен: гопник, нарик или руфер? Отож"...

Скрин: facebook.com/dtp.kiev.ua

"Дело идет к естественному отбору";

"Так и есть - естественный отбор в разгаре. Нет ума - уже, считай, калека";

"Это адреналиновая наркомания!"

"Ужас. Железо на морозе пальцы быстро обесточит... Там психиатр нужен";

"Те, кто действительно нуждаются в помощи, чаще всего шепотом об этом сообщают на носилках в реанимацию. Так что, если силы есть на визг и походеньки, можно не напрягаться - они в своем особенном мире рукопожатий";

"Есть дети, которые ежедневно борятся за свою жизнь в онкологии или еще с какой то болезнью - они ценят каждый день жизни..."

"Только родителей жалко. Они могут и не подозревать, что доця такое творит";

"Ужас... о чем они думают в этот момент?! Идиоты";

"Эти дети таким образом пытаются обратить на себя внимание, это от недостатка любви";

"Как правило, они из богатой семьи, где родители зайняты своими бизнесами, а дети сами по себе";

"У той девочки, что вниз головой висела круче фотки в сто раз";

"Человек всегда стремится летать. И это прекрасно!"

"А потом читаешь "помогите собрать деньги на лечение, девушка упала, в реанимации, родители в шоке, не ожидали". И все в этом роде, надо лучше жизнью детей интересоваться, что бы потом не оф**евать"...

Скрин: facebook.com/vlad.dtp

Как сообщалось ранее, в Киеве 8 декабря юные руферы взобрались на опору Северного моста - экстремальная "забава" едва не превратилась в трагический инцидент с летальным исходом. У одного из шести экстремалов возникли проблемы со спуском.

Также мы писали о том, что известный гид София Грабовецкая рассказала Styler о местах Киева, из которых открывается живописный вид на город.

Напомним, недавно в соцсети украинский руфер, известный под псевдонимом Мустанг опубликовал на своей странице провокационный снимок - поклонники считают, что таким снимком он решил напомнить о событиях четырехлетней давности или даже совершить что-то подобное.

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Видео: РБК-Украина