"Потрібно терміново рятувати дитину": дівчина-руфер "посварила" мережу (фото)

Фото: колаж РБК-Україна

Інтернет-користувачі сперечаються один з одним через це небезпечне хобі

У мережі розгорілася суперечка через фото дівчини-руферши на одній з висоток Києва, яка творить неймовірні дива на тонких небезпечних конструкціях. Кадри - різного часового проміжку (осінні та зимові). Відповідні фото опубліковані на сторінці "dpt.kiev.ua" у Facebook.

Крім кадрів, від яких захоплює дух, в пості задається питання підписникам: "Як бути з підлітковим руферством?"

"В принципі, падають рідко, а дітей зараз народжується багато. Ймовірність падіння на когось або псування приватної власності невисока...

Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua

...На пішохідних переходах гинуть більше. Це я так, розмірковую", - йдеться у публікації.

Скрін: facebook.com/dtp.kiev.ua

Також наводяться й інші фото - більш актуальні. На висотці на тлі зимової столиці дівчина-руфер звисає "над прірвою", тримаючись руками за арматуру-огорожу. Кадри опублікував у совоем Facebook Владислав Антонов.

Нижче видно будівельний підйомний кран.

"Звернулися жінка, каже ппц ппц треба терміново рятувати дитину, виїжджайте. Господи, я висоти з дитинства боюся ппц, якщо що трапиться, під'їду, не питання, взагалі легко, але наверх рятувати не полізу, про**усь там...

Фото: facebook.com/vlad.dtp

...А на фото у дитини фотосесія і фізкультура, не бачу приводу для паніки, заважати не варто, це як дівочі зникнення з пн до пт, на здоров'я", - написав він.

Скрін: facebook.com/vlad.dtp

У коментарях до повідомлення користувачі мережі розділилися у думках - частина досить різко критикує подібні небезпечні захоплення екстремалів, інші зауважують, що у кожен сам собі господар:

"Фото руферів, які "вдало" приземлилися, частіше публікуйте! Нехай дивляться!"

"Співчуваю її батькам!"

"Це як грип - перехворіють. Але не всі";

"Заохочувати";

"Ніяк не боротися, навіть не витрачати на це час. Це їх свідомий вибір";

"Вони люди дорослі, це їх вибір";

"Хто вам більше подобається: гопник, нарік або руфер? Отож"...

Скрін: facebook.com/dtp.kiev.ua

"Справа йде до природного відбору";

"Так і є - природний відбір в розпалі. Немає розуму - вже, вважай, каліка";

"Це адреналінова наркоманія!"

"Жах. Залізо на морозі пальці швидко знеструмить... Там потрібен психіатр";

"Ті, хто дійсно потребують допомоги, найчастіше пошепки про це повідомляють на носилках до реанімації. Тож, якщо сили є на вереск і походеньки, можна не напружуватися - вони у своєму особливому світі рукостискань";

"Є діти, які щодня борються за своє життя в онкології або ще з якоюсь хворобою - вони цінують кожен день життя..."

"Тільки батьків шкода. Вони можуть і не підозрювати, що доця таке творить";

"Жах... про що вони думають в цей момент?! Ідіоти";

"Ці діти таким чином намагаються звернути на себе увагу, це від нестачі любові";

"Як правило, вони з багатої сім'ї, де батьки зайняты своїми бізнесами, а діти самі по собі";

"У тієї дівчинки, що висіла вниз головою крутіше фотки в сто раз";

"Людина завжди прагне літати. І це прекрасно!"

"А потім читаєш "допоможіть зібрати гроші на лікування, дівчина впала, в реанімації, батьки в шоці, не очікували". І все в цьому роді, треба краще цікавитися життям дітей, що б потім не оф**івати"...

Скрін: facebook.com/vlad.dtp

Як повідомлялося раніше, в Києві 8 грудня юні руфери піднялися на опору Північного мосту - екстремальна "забава" ледь не перетворилася в трагічний інцидент з летальним результатом. У одного з шести екстремалів виникли проблеми зі спуском.

Також ми писали про те, що відомий гід Софія Грабовецька розповіла Styler про місця у Києві, з яких відкривається мальовничий вид на місто.

Нагадаємо, нещодавно у соцмережі український руфер, відомий під псевдонімом Мустанг опублікував на своїй сторінці провокаційний знімок - шанувальники вважають, що таким знімком він вирішив нагадати про події чотирирічної давності або навіть зробити щось подібне.

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Відео: РБК-Україна