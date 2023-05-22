Ось чому не можна додавати в чай сиру воду з-під крана

Чай є одним із найпопулярніших напоїв у світі, і його приготування має свої нюанси. Виникає питання: чи можна безпечно додавати сиру воду в чай?

Відповідь на це запитання читайте в матеріалі Styler нижче.

Чи можна додавати сиру воду в чай?

Коли ми говоримо про приготування чаю, якість та чистота води відіграють важливу роль. Тому, якщо ви додаєте сиру, необроблену воду в чай, це може призвести до низки проблем.

Бактеріальна контамінація

Сира вода може містити бактерії та інші мікроорганізми, які можуть бути шкідливими для здоров'я. При додаванні сирої води в чай ці мікроорганізми можуть зберігатися і розмножуватися в напої, що збільшує ризик зараження.

Якість смаку та аромату

Чай має свої унікальні смакові та ароматичні властивості, які можна насолоджуватись лише при правильному приготуванні. Сира вода може містити домішки та мінерали, які можуть вплинути на смак та аромат чаю, роблячи його менш приємним.

Втрата корисних властивостей чаю

Різні сорти чаю містять корисні сполуки, такі як антиоксиданти та поліфеноли, які сприяють зміцненню здоров'я. При додаванні сирої води в напій ці корисні сполуки можуть не повністю розкладатися, що може призвести до втрати їх поживних властивостей.

Що ж робити?

Якщо ви дуже хочете додати у свій улюблений напій холодну воду, то обов'язково переконайтеся, що ця некип'ячена вода, яку ви збираєтеся змішувати, безпечна для пиття.

Експерти рекомендують використовувати фільтровану або бутильовану воду, яка пройшла необхідну обробку та перевірку якості.