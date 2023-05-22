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Вот почему нельзя добавлять в чай сырую воду из-под крана

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Понедельник 22 мая 2023 14:03
Вот почему нельзя добавлять в чай сырую воду из-под крана Не разбавляйте чай холодной некипяченой водой (фото: Freepik)
Автор: Наталия Коваль

Чай является одним из самых популярных напитков в мире, и его приготовление имеет свои нюансы. Возникает вопрос: можно ли безопасно добавлять сырую воду в чай?

Ответ на этот вопрос читайте в материале Styler ниже.

Можно ли добавлять сырую воду в чай?

Когда мы говорим о приготовлении чая, качество и чистота воды играют важную роль. Поэтому если вы добавляете сырую, необработанную воду в чай, это может привести к ряду проблем.

Бактериальная контаминация

Сырая вода может содержать бактерии и другие микроорганизмы, которые могут быть потенциально вредными для здоровья. При добавлении сырой воды в чай, эти микроорганизмы могут сохраняться и размножаться в напитке, что увеличивает риск заражения.

Качество вкуса и аромата

Чай имеет свои уникальные вкусовые и ароматические свойства, которые можно наслаждаться только при правильном приготовлении. Сырая вода может содержать примеси и минералы, которые могут повлиять на вкус и аромат чая, делая его менее приятным.

Потеря полезных свойств чая

Различные сорта чая содержат полезные соединения, такие как антиоксиданты и полифенолы, которые способствуют укреплению здоровья. При добавлении сырой воды в напиток, эти полезные соединения могут не полностью извлекаться, что может привести к потере их ценных свойств.

Что же делать?

Если вы уж очень хотите добавить в свой любимый напиток холодную воду, то обязательно убедитесь, что некипяченая вода, которую вы собираетесь смешивать, безопасна для питья.

Эксперты рекомендуют использовать фильтрованную или бутилированную воду, которая прошла необходимую обработку и проверку качества.

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