Осадки и потепление: украинцам рассказали о погоде на выходных

Фото: Погода (РБК-Украина)

В Киеве на выходных 8 и 9 декабря ожидаются осадки

В Украине на выходных 8 и 9 декабря прогнозируется небольшое потепление, в большинстве областей будут осадки в виде дождей и снега. Об этом в пятницу, 7 декабря, сообщили на сайте Погода УНИАН.

В столице в субботу, 8 декабря, будет идти снег. Столбик термометра в ночное время покажет -1 градус, а в дневное - 0 градусов. В воскресенье, 9 декабря, в Киеве также будут осадки. Темература ночью -1 градус, днем будет +2 градуса.

Фото: Снег (Виталий Носач, РБК-Украина)

В Виннице в первый день выходных ожидается снег. Температура составит ночью -1 градус и днем 0 градусов. В воскресенье, 9 декабря, осадков не предвидится, воздух согреется до +3 градусов.

В Одессе на выходных будет облачно. В субботу столбик термометра будет показывать от +1 градуса в ночное время до +7 градусов в дневное, а в воскресенье от -1 градуса до +4 градусов.

Карта погоды 8 декабря (Фото: pogoda.unian.net)

Львов в субботу накроет ливень, а в воскресенье - дождь. Температура воздуха составит ночью 0 градусов, днем +3 градуса 8 декабря и +1 градус и +5 грасудов соответственно 9 декабря.

В Луцке в субботу будет дождь, температура ночью -1 градус, днем -3 градуса, а в воскресенье ночью +1 градус и днем +4 градуса.

В Харькове в субботу, 8 декабря, будет без осадков, а в воскресенье ожидается снег с дождем. Температура ночью составит -6 градусов и -4 градуса днем.

Иллюстративное фото (pixabay.com)

В Днепре в субботу осадков не будет, а в воскресенье ждите ливень. Температура 8-го ночью -3 градуса, днем -1 градус и 9-го декабря -1 градус ночью и +2 градуса днем.

В Крыму в Симферополе в субботу и в воскресенье без осадков. Завтра будет 0 градусов ночью и +4 градуса днем, а послезавтра +4 градуса ночью и +10 градусов днем.

Карта погоды 9 декабря (Фото: pogoda.unian.net)

В Мариуполе в субботу ожидается небольшая облачность и дождь в воскресенье. Температура воздуха составит ночью -3 градуса и 0 градусов днем, а 9 декабря средняя температура будет до +3 градусов.

В Краматорске завтра будет пасмурно и без осадков, а 9 декабря ожидается сильный снег с дождем. Температура воздуха ночью -6 градуса, днем -1 градус 8 декабря, а в воскресенье средняя температура составит до +3 градусов.

В Северодонецке в субботу без осадков, а 9 декабря выпадет снег. Температура воздуха ночью -7 градусов, днем -1 градус завтра, в воскресенье +1 градус ночью и +3 градуса днем.

Как сообщалось ранее, народный синоптик пообещал украинцам потепление и мокрый снег на выходных.

Также ранее мы писали о том, что следующая неделя принесет украинцам погодные сюрпризы.

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Видео: РБК-Украина