Опади і потепління: українцям розповіли про погоду на вихідних

Фото: Погода (РБК-Україна)

У Києві на вихідних 8 і 9 грудня очікуються опади

В Україні на вихідні 8 і 9 грудня прогнозується невелике потепління, в більшості областей будуть опади у вигляді дощів та снігу. Про це у п'ятницю, 7 грудня, повідомили на сайті Погода УНІАН.

У столиці в суботу, 8 грудня, буде йти сніг. Стовпчик термометра в нічний час покаже -1 градус, а вдень - 0 градусів. У неділю, 9 грудня, в Києві також будуть опади. Темература вночі -1 градус, вдень +2 градуси.

Фото: Сніг (Віталій Носач, РБК-Україна)

У Вінниці в перший день вихідних очікується сніг. Температура становитиме вночі -1 градус вдень 0 градусів. У неділю, 9 грудня, опадів не передбачається, повітря зігріється до +3 градусів.

В Одесі на вихідних буде хмарно. У суботу стовпчик термометра показуватиме від +1 градуса вночі до +7 градусів в денний, а в неділю від -1 градуса до +4 градусів.

Карта погоди 8 грудня (Фото: pogoda.unian.net)

Львів у суботу накриє злива, а у неділю - дощ. Температура повітря становитиме вночі 0 градусів, вдень +3 градуси 8 грудня і +1 градус і +5 грасудов відповідно 9 грудня.

У Луцьку в суботу буде дощ, температура вночі -1 градус, вдень -3 градуси, а в неділю вночі +1 градус удень +4 градуси.

У Харкові в суботу, 8 грудня, буде без опадів, а у неділю очікується сніг з дощем. Температура вночі становитиме -6 градусів і -4 градуси вдень.

Ілюстративне фото (pixabay.com)

У Дніпрі у суботу опадів не буде, а в неділю чекайте злива. Температура 8-го вночі -3 градуси, вдень -1 градус і 9-го грудня -1 градус вночі і +2 градуси вдень.

У Криму в Сімферополі у суботу та неділю без опадів. Завтра буде 0 градусів вночі та +4 градуси вдень, а післязавтра +4 градуси вночі та +10 градусів вдень.

Карта погоди 9 грудня (Фото: pogoda.unian.net)

В Маріуполі у суботу очікується невелика хмарність і дощ в неділю. Температура повітря становитиме вночі -3 градуси і 0 градусів вдень, а 9 грудня середня температура буде до +3 градусів.

У Краматорську завтра буде хмарно і без опадів, а 9 грудня очікується сильний сніг з дощем. Температура повітря вночі -6 градусів, удень -1 градус 8 грудня, а в неділю середня температура становитиме до +3 градусів.

У Сєвєродонецьку в суботу без опадів, а 9 грудня випаде сніг. Температура повітря вночі -7 градусів, вдень -1 градус завтра, у неділю +1 градус вночі і +3 градуси вдень.

Як повідомлялося раніше, народний синоптик пообіцяв українцям потепління і мокрий сніг на вихідних.

Також раніше ми писали про те, що наступний тиждень принесе українцям погодні сюрпризи.

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Відео: РБК-Україна