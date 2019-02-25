Осадки и штормовой ветер: украинцев предупредили о непогоде

Иллюстративное фото (facebook.com/Odessavfoto)

Погоду в Украине 26 февраля будет определять циклон с севера

В Украине во вторник, 26 февраля, ожидаются осадки и незначительное похолодание. Синоптик предупреждает об атмосферном фронте циклона с севера, который принесет в нашу страну мокрый снег с дождями. Об этом сообщается на сайте Opogode.

Прогнозируется также усиление ветра - до штормовых значений (местами порывы достигнут скорости до 20 метров в секунду). Направление - северо-западное.

Кроме того, в некоторых районах произойдет налипание мокрого снега.

В среднем по Украине температура воздуха составит в дневное время от нуля до +4 градусов и ночью - от -3 до нуля градусов.

На Западе днем существенные осадки не ожидаются, но вечером ​​погода будет влажная, а ветер - порывистый. Столбики термометра в дневное время покажут от +3 до +7 градусов, ночью будет около 0 градусов.

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Жителям северных регионов во вторник стоит готовиться к мокрому снегу. Температуса в ночное время составит от -3 до нуля градусов, в днем - от нуля и до +3 градусов.

В восточных областях таже будет идти мокрый снег, к тому же ожидается сильный ветер. В течение суток температура воздуха будет колебаться в пределах -3... +4 градусов.

В Центре будет влажная погода, ожидаются осадки и ветер. В ночное время температура воздуха составит от -3 до нуля градусов и днем - от +2 до +4 градусов.

Жителей южных областей ожидает дождь и мокрый снег. Температура воздуха в течение суток составит от -3 до +4 градусов.

Киевлян 26 февраля ожидают и дождь, и мокрый снег, и сильный ветер. В столице температура воздуха в ночное время составит от -2 до нуля градусов, в дневное - от +1 до +3 градусов.

Иллюстративное фото (Виталий Носач, РБК-Украина)

Как сообщалось ранее, по предварительным прогнозам в Украине потепление начнется 4 марта. По словам синоптика, сильных морозов уже не будет, однако температура воздуха несколько снизится.

Также мы писали о том, что синоптики рассказали о скором возвращении в Украину снега и морозов.

Напомним, что климатологи также пугают украинцев внезапным изменением погоды.