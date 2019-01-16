ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Интервью
Статьи
Афиша
Новости шоу-бизнеса
Мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Культура
Кино и ТВ
Стиль жизни
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

Оттепель отменяется: синоптик предостерегла о резкой смене погоды

STYLERЖизнь    16.01.2019 - 11:58
Оттепель отменяется: синоптик предостерегла о резкой смене погоды
Коллаж РБК-Украина

На смену оттепели в Украину придут лютые морозы

Известный народный синоптик Наталка Диденко обнародовала неутешительный прогноз погоды для украинцев на ближайшие дни. "Погодные новости" она опубликовала на своей Facebook-странице.

В ночь с 16 на 17 января на большинстве территории Украины ожидаются морозы от -5 до -12 градусов. Лишь на западе будет около нуля.

А уже днем - 17 января значительно потеплеет - от +1 до +5 градусов. Только на востоке и местами в центре будут держаться морозы от -1до -4 градусов.

Оттепель отменяется: синоптик предостерегла о резкой смене погоды

Фото: facebook.com/tala.didenko

18 января днем в Украине будет тепло повсюду - во всех областях будет от +1 до +5 градусов.

Вечером на "голодную кутью", 18 января, температура воздуха начнет снижаться.

На Крещение, 19 января, в Украине вновь начнется похолодание. Сначала до дневных -1-8 градусов, а потом и до ночных -10-18 градусов.

Оттепель отменяется: синоптик предостерегла о резкой смене погоды

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В Киеве завтра, 17 января, ожидается облачная, но без существенных осадков погода и дневное потепление до нуля. А ближайшей ночью еще поморозит: от -5 до -7 градусов. Также синоптик предупредила о том, что завтра в столице будет сильный ветер.

18 января в Киеве, как и во всех регионах Украины будет тепло.

А 19 января - произойдет резкое похолодание с последующим усилением морозов.

Наталка Диденко посоветовала "ныряльщикам" утепляться.

"Берите на ныряние в воду исподнее с начесом", - написала она на своей странице.

Кстати, недавно синоптик сообщила прогноз на Крещение для киевлян, которые захотят нырнуть в прорубь.

А во Львовской области из-за непогоды частично перекрыли движение транспорта - сейчас решают вопрос о привлечении к ответственности работников дорожных служб.

Видео: РБК-Украина

Погода на сегодня: в Украине преимущественно без осадков, днем до +3 Мужской спринт в немецком Рупольдинге отменен из-за непогоды
Новости Украины ГидрометцентрНаталка Диденко
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь