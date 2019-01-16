Оттепель отменяется: синоптик предостерегла о резкой смене погоды

Коллаж РБК-Украина

На смену оттепели в Украину придут лютые морозы

Известный народный синоптик Наталка Диденко обнародовала неутешительный прогноз погоды для украинцев на ближайшие дни. "Погодные новости" она опубликовала на своей Facebook-странице.

В ночь с 16 на 17 января на большинстве территории Украины ожидаются морозы от -5 до -12 градусов. Лишь на западе будет около нуля.

А уже днем - 17 января значительно потеплеет - от +1 до +5 градусов. Только на востоке и местами в центре будут держаться морозы от -1до -4 градусов.





Фото: facebook.com/tala.didenko

18 января днем в Украине будет тепло повсюду - во всех областях будет от +1 до +5 градусов.

Вечером на "голодную кутью", 18 января, температура воздуха начнет снижаться.



На Крещение, 19 января, в Украине вновь начнется похолодание. Сначала до дневных -1-8 градусов, а потом и до ночных -10-18 градусов.

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В Киеве завтра, 17 января, ожидается облачная, но без существенных осадков погода и дневное потепление до нуля. А ближайшей ночью еще поморозит: от -5 до -7 градусов. Также синоптик предупредила о том, что завтра в столице будет сильный ветер.



18 января в Киеве, как и во всех регионах Украины будет тепло.

А 19 января - произойдет резкое похолодание с последующим усилением морозов.

Наталка Диденко посоветовала "ныряльщикам" утепляться.

"Берите на ныряние в воду исподнее с начесом", - написала она на своей странице.

Кстати, недавно синоптик сообщила прогноз на Крещение для киевлян, которые захотят нырнуть в прорубь.

А во Львовской области из-за непогоды частично перекрыли движение транспорта - сейчас решают вопрос о привлечении к ответственности работников дорожных служб.

Видео: РБК-Украина