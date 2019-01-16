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Відлига скасовується: синоптик застерегла про різку зміну погоди

STYLERЖиття    16.01.2019 - 11:58
Відлига скасовується: синоптик застерегла про різку зміну погоди
Колаж РБК-Україна

На зміну відлизі в Україну прийдуть люті морози

Відомий народний синоптик Наталка Діденко оприлюднила невтішний прогноз погоди для українців на найближчі дні. "Погодні новини" вона опублікувала на своїй Facebook-сторінці.

У ніч з 16 на 17 січня на більшості території України очікуються морози - від -5 до -12 градусів. Лише на заході буде близько нуля.

А вже вдень - 17 січня значно потеплішає - від +1 до +5 градусів. Лише на сході та подекуди в центрі будуть триматися морози  -1-4 градуси.

Відлига скасовується: синоптик застерегла про різку зміну погоди

Фото: facebook.com/tala.didenko

18 січня вдень в Україні буде тепло повсюди - в усіх областях буде від +1 до +5 градусів.

Ввечері на "голодну кутю", 18 січня, температура повітря почне знижуватися.

На Водохреще, 19 січня, в Україні знову розпочнеться похолодання. Спочатку до денних -1-8 градусів, а потім і до нічних -10-18 градусів.

Відлига скасовується: синоптик застерегла про різку зміну погоди

Ілюстративне фото (РБК-УКраїна)

У Києві завтра, 17 січня, очікується хмарна, але без істотних опадів погода та денне потепління до нуля. А найближчої ночі ще поморозить: від -5 до -7 градусів. Також синоптик попередила про те, що завтра в столиці буде сильний вітер.

18 січня в Києві, як і у всіх регіонах України буде тепло.

А 19 січня - відбудеться різке похолодання з подальшим посиленням морозів.

Наталка Діденко порадила "пірнальщикам" утеплюватися.

"Беріть на пірнання у воду спіднє з начосом", - написала вона на своїй сторінці.

До речі, нещодавно синоптик повідомила прогноз на Водохреще для киян, які захочуть пірнути в ополонку.

А у Львівській області через негоду частково перекрили рух транспорту - зараз вирішують питання про притягнення до відповідальності працівників дорожніх служб.

Відео: РБК-Україна

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