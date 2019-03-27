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Как ответит Украина? Оккупанты выгоняют ПЦУ из Крыма "за 2 рубля"

STYLERЖизнь    27.03.2019 - 21:46
Как ответит Украина? Оккупанты выгоняют ПЦУ из Крыма "за 2 рубля"
Иллюстративное фото: молитва (Виталий Носач, РБК-Украина)

Собор ПЦУ в Симферополе оккупанты перед этим пытались закрыть также 8 февраля

Храм ПЦУ в оккупированном РФ Крыму могут закрыть. Речь идет о соборе святых Равноапостольных Владимира и Ольги - единственном в Симферополе храме Православной Церкви Украиныв. Об этом в среду, 27 марта, сообщил архиепископ Черниговский и Нежинский Евстратий Зоря на своей странице в Facebook.

Замглавы Управления внешних церковных связей отметил, что сегодня управление Крымской епархии Поместной церкви получило письмо от оккупационного "Министерства земельных и имущественных отношений" о досрочном расторжении договора аренды на это здание.

"Причина - "отсутствие оплаты аренды" в размере 2 (два) рубля. Требуют компенсировать убытки и уплатить штраф "в бюджет республики" в 2 тыс рублей, а также обращаются к "суду" с иском о прекращении аренды", - рассказал Зоря.

В то же время определенная в документах арендная плата давно была внесена, подчеркнул он.

Как ответит Украина? Оккупанты выгоняют ПЦУ из Крыма &quot;за 2 рубля&quot;

Собор святых Равноапостольных Владимира и Ольги в Симферополе (фото: krim.biz.ua)

Архиепископ уверен, что одновременность атаки российских силовиков против крымских татар и очередной шаг оккупантов в направлении уничтожения присутствии Украинской Церкви - события из одного ряда.

"Оккупанты проводят "зачистку" не лояльных", - резюмировал он.

В комментариях к сообщению пользователи сети говорят о необходимости ответить Киеву на подобные притеснения ПЦУ со стороны Кремля симметричными действиями. Также высказываются слова поддержки архиепископу Клименту, который является настоятелем в этом соборе.

Как ответит Украина? Оккупанты выгоняют ПЦУ из Крыма &quot;за 2 рубля&quot;

Фото: архиепископ Климент (pomisna.info)

Напомним, что священник активно занимался помощью политзаключенным, в частности режиссеру Олегу Сенцову и активисту Владимиру Балуху. В последнее время против Климента в Крыму начались репрессии

  • "Ужас! Дай Боже силы владыке Клименту!"
  • "Рашизм";
  • "Пусть беснуются, сатанисты...";
  • "И какие будут симметричные ответы Украины? Опять выражаем беспокойство?"
  • "А наши толеруют с гундяевцами. Вот пример их уважения к ПЦУ"...

Известный украинский журналист, главред проектов "Владометр" и "Историческая правда" Вахтанг Кипиани также прокомментировал скандальные действия оккупантов: 

"А тем временем в цитадели российского православного фашизма - в Киево-Печерской лавре - все хорошо", - написал он в своем Facebook.

Как ответит Украина? Оккупанты выгоняют ПЦУ из Крыма &quot;за 2 рубля&quot;

Скрин: facebook.com/vakhtang.kipiani

Как ответит Украина? Оккупанты выгоняют ПЦУ из Крыма &quot;за 2 рубля&quot;

Архиепископ Климент в оккупированном Крыму (фото: atr.ua)

Как сообщалось, ранее религиозно-информационная служба Украины проинформировала, что к Православной церкви Украины присоединились уже 500 приходов

Также мы писали о том, что митрополит Саратовский (РПЦ) и Вольский Лонгин убежден, что священники должны ездить исключительно на дорогих автомобилях, поскольку это соответствует их статусу. 

Напомним, в декабре архиепископ Симферопольский и Крымский Климент заявил о высокой вероятности репрессии против представителей новой украинской церкви после получения томоса об автокефалии ПЦУ.

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