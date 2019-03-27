Як відповість Україна? Окупанти виганяють ПЦУ з Криму "через 2 рубля"

Ілюстративне фото: молитва (Віталій Носач, РБК-Україна)

Собор ПЦУ в Сімферополі окупанти перед цим намагалися закрити також 8 лютого

Храм ПЦУ в окупованому РФ Криму можуть закрити. Йдеться про собор святих Рівноапостольних Володимира і Ольги - єдиний в Сімферополі храм Православної Церкви України. Про це в середу, 27 березня, повідомив архієпископ Чернігівський і Ніжинський Євстратій Зоря на своїй сторінці у Facebook.

Заступник голови Управління зовнішніх церковних зв'язків зазначив, що сьогодні управління Кримської єпархії Помісної церкви отримало лист від окупаційного "Міністерства земельних і майнових відносин" про дострокове розірвання договору оренди на цю будівлю.

"Причина - "відсутність оплати оренди" в розмірі 2 (два) рубля. Вимагають компенсувати збитки та сплатити штраф "до бюджету республіки" в 2 тис рублів, а також звертаються до суду із позовом про припинення оренди", - розповів Зоря.

У той же час визначена в документах орендна плата давно була внесена, наголосив він.

Собор святих Рівноапостольних Володимира і Ольги в Сімферополі (фото: krim.biz.ua)

Архиєпископ впевнений, що одночасність атаки російських силовиків проти кримських татар і черговий крок окупантів в напрямку знищення присутності Української Церкви - події з одного ряду.

"Окупанти проводять "зачистку" не лояльних", - резюмував він.

У коментарях до повідомлення користувачі мережі говорять про необхідність відповісти Києву на подібні утиски ПЦУ з боку Кремля симетричними діями. Також висловлюються слова підтримки архієпископа Климента, який є настоятелем в цьому соборі.

Фото: архієпископ Климент (pomisna.info)

Нагадаємо, що священик активно займався допомогою політв'язням, зокрема режисеру Олегу Сенцову і активісту Володимиру Балуху. Останнім часом проти Климента в Криму почалися репресії.

"Жах! Дай Боже сили владиці Клименту!"

"Рашизм";

"Нехай біснуються, сатаністи...";

"І які будуть симетричні відповіді України? Знову висловлюємо занепокоєння?"

"А наші толерують із гундяєвцями. Ось приклад їх поваги до ПЦУ"...

Відомий український журналіст, головний редактор проектів "Владометр" та "Історична правда" Вахтанг Кіпіані також прокоментував скандальні дії окупантів:

"А тим часом в цитаделі російського православного фашизму - у Києво-Печерській лаврі - все добре", - написав він у своєму Facebook.

Скрін: facebook.com/vakhtang.kipiani

Архієпископ Климент в окупованому Криму (фото: atr.ua)

Як повідомлялося, раніше релігійно-інформаційна служба України поінформувала, що до Православної церкви України приєдналися вже 500 парафій.

Також ми писали про те, що митрополит Саратовський (РПЦ) і Вольський Лонгін переконаний, що священики повинні їздити виключно на дорогих автомобілях, оскільки це відповідає їх статусу.

Нагадаємо, в грудні архієпископ Сімферопольський і Кримський Климент заявив про високу ймовірність репресії проти представників нової української церкви після отримання томосу про автокефалію ПЦУ.