Некогда работать: сколько на Пасху будут отдыхать украинцы

В этом году Пасха практически совпала с еще одним праздником

Кабинет министров Украины утвердил календарь выходных дней на пасхальные праздники в 2019 году. Об этом говорится в документе, опубликованном на "Урядовом портале".

Сразу пять выходных дней ожидается на Пасху 2019. Это станет возможным благодаря тому, что в этом году поздняя Пасха, которая по календарю практически совпадает с Днем труда 1 мая.

В документе рекомендуется всем работодателям предоставить своим работникам пять выходных дней на Пасху и перенести рабочие дни. Вторник, 30 апреля рекомендуется перенести на субботу, 11 мая. Таким образом украинцы смогут отдыхать с 27 апреля по 1 мая включительно.

Такой график предлагают применить для рационального использования рабочего времени, так как на Пасху получается три выходных дня, суббота, 27 апреля, воскресенье, 28 апреля и автоматически понедельник, 30 апреля.

Также в документе указано, что предлагается увеличить количество выходных на новогодние праздники 2019-2020. Понедельник, 30 декабря рекомендуется перенести на субботу, 22 декабря, вторник, 31 декабря перенести на субботу, 28 декабря.

Таким образом, у украинцев будет четыре выходных дня, с 28 декабря 2019 года до 1 января 2020 года.

Напомним, ранее мы писали о том, сколько выходных дней будет в феврале 2019 года.

А также рассказывали о том, сколько памятных дат, юбилеев и выходных будет у украинцев в 2019 году.