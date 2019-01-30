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Сколько будем отдыхать в феврале: все выходные

STYLERЖизнь    30.01.2019 - 14:01
Сколько будем отдыхать в феврале: все выходные
Коллаж РБК-Украина

В феврале украинцев ждут четыре международных праздника

В феврале дополнительных выходных не ожидается, а официальными выходными для украинцев будут только субботы и воскресенья. Однако праздников, которые можно отметить с близкими, в этом месяце достаточно.

Так, 5 февраля мир отмечает Китайский Новый год. Традиционно в этот день принято приходить в гости с мандаринами, а на стол для угощений ставить рыбу, рис, бобовые. 

К слову, согласно древнему мифу, в начале каждого нового года китайцы вынуждены прятаться от чудовища по имени Нянь (с китайского "Год"), который является в первый день праздника, чтобы разорить все поселения. Чтобы защитить свои дома от этого монстра, китайцы заранее украшают дом и готовят есть, чтобы задобрить чудовище.

В феврале украинцев также ожидают четыре международных праздника. Помимо Дня влюбленных, который ежегодно отмечается 14 числа и является главным празником месяца, можно также отпраздновать такие события: 

  • 9 февраля - Международный день стоматолога
  • 17 февраля - День спонтанного проявления доброты 
  • 20 февраля - Всемирный день социальной справедливости
  • 21 февраля - Международный день родного языка.  

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