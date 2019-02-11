Пенсионеров будут лишать пенсий: в правительстве рассказали о причинах

Ранее из-за похожего механизма правительству удалось пресечь трату 14 млрд грн из госбюджета
Кабинет министров Украины решил ужесточить проверки соцвыплат и пенсий населения, согласно которым пенсионеров будут лишать выплат по определенным причинам. В 2018 году благодаря похожему механизму правительству удалось пресечь трату 14 млрд гривен из государственного бюджета.
Ранее проверка работала только для переселенцев и касалась выплат льгот социально необеспеченным гражданам. Теперь добавились новые пункты из-за которых могут лишить выплат пенсионеров:
Напомним, что в начале февраля в Верховной Раде Украины зарегистрировали законопроект №9511 "О верификации и мониторинге государственных выплат". В документе предусмотрено три этапа верификации:
"Верификация государственных выплат направлена на то, чтобы помощь из государственного бюджета получали именно те, кому она нужна. Бюджетные средства должны тратиться эффективно и прозрачно, а помощь - предоставляться адресно", - прокомментировал заместитель министра финансов Юрий Джигир.
Мы писали, что украинцы могут узнать размер будущей пенсии. Помимо того можно посмотреть свой трудовой стаж и отправить запрос или жалобу в своем деле.
А также о том, что минимальная пенсия для людей с большим трудовым стажем выросла с 1 января.
Мы сообщали, что в марте этого года ожидается повышение пенсий, которые будут пересчитываться уже по новой формуле.