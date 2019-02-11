Пенсионеров будут лишать пенсий: в правительстве рассказали о причинах

Ранее из-за похожего механизма правительству удалось пресечь трату 14 млрд грн из госбюджета

Кабинет министров Украины решил ужесточить проверки соцвыплат и пенсий населения, согласно которым пенсионеров будут лишать выплат по определенным причинам. В 2018 году благодаря похожему механизму правительству удалось пресечь трату 14 млрд гривен из государственного бюджета.

Ранее проверка работала только для переселенцев и касалась выплат льгот социально необеспеченным гражданам. Теперь добавились новые пункты из-за которых могут лишить выплат пенсионеров:

если пенсионер выехал за границу;

если гражданин оформил свои выплаты по поддельным документам или по тем, которые содержат ошибки;

если пенсионер проживает на неподконтрольной правительству территории страны, либо имеет статус внутренне перемещенного лица, но не может его подтвердить с помощью проверки фактического места проживания на "свободной" территории.

Напомним, что в начале февраля в Верховной Раде Украины зарегистрировали законопроект №9511 "О верификации и мониторинге государственных выплат". В документе предусмотрено три этапа верификации:

превентивная - проверка производится перед назначением социальной выплаты и пенсии;

ретроспективная - проверка осуществляется для ранее назначенных выплат;

текущая - проверки для тех граждан, которые считают, что получили законодательное право на соцвыплату.

"Верификация государственных выплат направлена на то, чтобы помощь из государственного бюджета получали именно те, кому она нужна. Бюджетные средства должны тратиться эффективно и прозрачно, а помощь - предоставляться адресно", - прокомментировал заместитель министра финансов Юрий Джигир.

Мы писали, что украинцы могут узнать размер будущей пенсии. Помимо того можно посмотреть свой трудовой стаж и отправить запрос или жалобу в своем деле.

А также о том, что минимальная пенсия для людей с большим трудовым стажем выросла с 1 января.

Мы сообщали, что в марте этого года ожидается повышение пенсий, которые будут пересчитываться уже по новой формуле.