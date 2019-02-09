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Было бы по-человечески: легенда "Динамо" раскритиковал тренера

STYLERЖизнь    09.02.2019 - 18:19
Было бы по-человечески: легенда "Динамо" раскритиковал тренера
Фото: facebook.com/Олег Гусев

За свою футбольную карьеру Олег Гусев сыграл 98 матчей за сборную Украины

Видео: YouTube/Зе Интервьюер

Известный полузащитник киевского "Динамо" Олег Гусев высказался о экс-тренере сборной Украины Михаиле Фоменко, который не вызвал его в сборную на Евро-2016. Об этом он рассказал в программе "Зе Интервьюер".

Гусев сильно расстроился из-за того, что ему не много не хватило до того, чтобы сыграть 100 матчей за сборную Украины. За свою продолжительную карьеру за сборную страны он сыграл 98 матчей.

Он отметил, что когда рассказывает футболистам из других стран, которые играют в "Динамо", что у него 98 игр, то все очень удивляются, почему он не смог сыграть до 100.

Ему многие рассказали, что у них, если у футболиста за плечами 98 игр, то его выпустят на поле даже на одну минуты.

"А в нашей стране по-другому", - заявил Гусев.

При этом он добавил, что был бы доволен, если бы ему позволили сыграть в нескольких товарищеских матчах, которые проходили перед Евро-2016.

Он рассказал, что до чемпионата Европы Украина играла с Уэльсом в Киеве. Тогда, во время игры, была сделана только одна замена, а разрешено семь. И когда тренера спросили на счет Гусева, он ответил, что еще будет время.

"Ладно, ты считаешь, что все: Гусев уже не готов для сборной. Но ты же смотришь, у человека за 13 лет 98 игр, ты же должен понимать?! Вызови и скажи: "Мы дадим тебе сыграть сейчас и пять минут с румынами, но на Евро ты не едешь, есть футболисты сильнее". Это было бы по-человечески", - объяснил Гусев.

Напомним, что украинцы осудили Ракицкого за сравнение гимна Украины с песнями Григория Лепса.

Ранее сообщалось, что 36-летний чешский голкипер, который выступает за лондонский "Арсенал", рассказал, что принял решение завершить футбольную карьеру.

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