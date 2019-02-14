ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Константинополь, смотри: на Волыни священники РПЦ занимаются странными делами

STYLERЖизнь    14.02.2019 - 16:59
Константинополь, смотри: на Волыни священники РПЦ занимаются странными делами
Священники РПЦ на Волыни (коллаж РБК-Украина)

Их храм теперь принадлежит ПЦУ

Священники РПЦ на Волыни провели богослужение в честь престольного праздника Дня памяти Трех святителей в частном доме. Об этом сообщил глава пресс-службы Волынской епархии УПЦ МП Олег Точинський в Facebook.

Молебен провели 12 февраля в селе Тельчи Маневицкого района Волынской области, где община Трехсвятительского храма, который принадлежал Московскому патриархату, осуществила переход к Православной церкви Украины.

"Теперь священники РПЦ не могут попасть в храм, потому что там сменили замки", - сообщил Точинський.

 

Священники РПЦ на Волыни (фото: facebook.com/oleg.tochinsky)

"Константинополь, смотри!" - подписал свой пост глава пресс-службы.

В сети комментируют "домашние" богослужения представителей РПЦ.

"Странными делами занимаетесь, товарищи! Константинополь, смотри!" - прокомментировал один юзер.

"Страх и ненависть на Волыни", - пошутил другой.

Но некоторые поклонники Московского патриархата поддерживают такую идею.

"Это и есть настоящее торжество православия", - отметил один комментатор.

Напомним, ранее мы писали о том, что Епифаний заявил, что хустки теперь будут не нужны женщинам, которые пришли к храму.

К слову, правоохранители Житомирской области начали следственные действия в отношении нарушения права граждан на вероисповедание после того, как священники УПЦ Московского патриархата стали отсылать SMS с угрозами духовенству, которое перешло к ПЦУ.

Скандального епископа УПЦ МП задержали в "Борисполе": что ему грозит Достояние украинского народа: Епифаний о переходе лавр в поместную церковь
Новости Украины УПЦ МППЦУ
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь