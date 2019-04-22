Подорожание горячей воды и тепла в Киеве: названы дата и тарифы

Повышение тарифов на отопление и горячую воду ожидает жителей столицы уже с 1 мая. КП "Киевтеплоэнерго" собирается повысить цены на 19% или на 183,1 грн/Гкал до 1 147,2 грн/Гкал из-за подорожания газа, передают "Украинские Новости".

Отметим, что ранее подорожание газа в Украине прогнозировалось с 1 мая на 15%, что сказывается на стоимости горячей воды.

В Коммунальном предприятии сообщают, что тарифы на отопление и централизованное снабжение горячей водой для религиозных организаций в Киеве увеличится на 18,5%, что соответствует 182,02 грн/Гкал - итого цена за 1 Гкал составит 1 167,04 гривен.

Для учреждений, которые финансируются за счет государственного и местных бюджетов, тариф повысят на 18,7% (на 183,93 грн/Гкал), что означает 1 168,6 гривен за 1 Гкал.

Иллюстративное фото (twitter.com-NaftogazUK)

Остальные потребители будут платить за отопление и горячую воду на 18,8% больше - стоимость 1 Гкал составит 1 169,06 гривен.

В "Киевтеплоэнерго" отметили, что повышени тарифов связано с ростом цен на газ для всех категорий потребителей с 1 мая.

Иллюстративное фото (inshe.tv)

Как сообщалось ранее, в команде Владимира Зеленского, который победил на выборах президента Украины по результатам оброботки протоколов ЦИК, заявили о том, что вопрос снижения коммунальных тарифов не является прерогативой президента.

Также мы писали о том, что за первый квартал 2019 года инфляция в годовом измерении замедлилась с 9,8% до 8,6% за прошлый год. Styler перечислил, что именно подорожало в Украине.