Православный календарь на июнь 2020: какие праздники будем отмечать

В июне будет отмечаться большой христианский праздник
В июне 2020 года Украина будет отмечать несколько больших церковных праздников. Один из самых важных для христиан – это День Святой Троицы. Этот праздник в 2020 году выпадает на 7 июня. Какие еще праздники будут отмечаться в июне – читайте в материале Styler.
Церковные посты в июне
В июне будет два однодневных поста и один многодневный. Короткие посты – 3 и 5 июня. А длинный начнется с 15 июня и будет длиться до 11 июля. Это Петров пост или Апостольский, который относится к разряду не слишком строгих.
Православные праздники в июне
1 июня – Благоверного великого князя Димитрия Донского
3 июня – Равноапостольных царя Константина и его матери царицы Елены
5 июня – Отдание праздника Вознесения Господня
6 июня – Троицкая родительская суббота
7 июня – День Святой Троицы, Пятидесятница, Третье обретение главы Предтечи и Крестителя Господня Иоанна
8 июня – День Святого Духа (Духов день)
8 июня – 14 июня – Троицкая седмица
11 июня – Иконы Божьей Матери "Споручница Грешных"
13 июня – Отдание праздника Пятидесятницы
14 июня – Собор Всех Святых
15 июня – Киево-Братской иконы Божьей Матери
23 июня – Собор Рязанских святых
24 июня – Иконы Божьей Матери "Достойно есть"
Напомним, ранее мы писали о том, когда в Украине празднуют Троицу и какие есть обычаи этого праздника.
А также рассказывали о том, какая короткая молитва на Вознесение поможет искупить все грехи.
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Автор: Маруся Счастливая