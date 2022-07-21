Праздник 21 июля: почему этот день особенный, кого поздравить с именинами
21 июля православный мир чтит память святого великомученика Прокопия Кесарийского (Палестинского) или Прокопия Скитопольского, Прокопия Чтеца.
В материале Styler читайте, что можно и нельзя делать в этот день, приметы, кто именинник.
Святой жил на рубеже 3-4 веков, был чтецом при церкви в Скитополи, и стал первым мучеником за Веру в Палестине.
Прокопий начал бороться с язычниками, о чем скоро узнала его мать и написала жалобу императору о том, что сын не почитает языческих богов. Святому вручили послание от императора, который требовал, чтобы он поклонился римским богам. Однако Прокопий разорвал послание, за что был арестован и подвергся истязанию. Стойкость великомученика во время многочисленных пыток обратила в христианство немало людей. По распоряжению прокурора он был усечен мечом. Тело святого тайно было погребено местными христианами.
Считалось, что с этого дня наступает самая жаркая летняя пора. В старину Прокопьев день считался открытием жатвенной страды. Крестьяне брали с собой хлеб, соль, яйца и всем миром ставили 9 снопов. После этого на жнивной полосе садились за трапезу.
Жницы первые колосья скручивали и затыкали за пояс, чтобы не болела спина и не было ломоты в пояснице.
Главные приметы этого дня
- Если на Прокопия в лесах поспела черника, то можно приступать к уборке озимой ржи.
- Какая погода в эту дату - такая будет и на Ильин день (2 августа).
- Если новолуние припало на эту дату, то по погоде можно определить, каким будет август.
- Если сегодня пчелы злее стали, то это сулило скорое начало жары или засухи.
Что нельзя делать в этот день
- Запрещалось в эту дату ходить купаться в открытых водоемах - суеверные верили, что там можно наткнуться на водяного, который утащит на дно, и домой уже не вернешься.
- Также считалось, что для новых начинаний эта дата не сулит ничего хорошего, поэтому начало важных дел переносили на другой день, иначе все усилия пойдут прахом, и ничего путного не выйдет.
- Отправляться в дорогу на Прокопия тоже считалось дурной приметой, и путешественники, по возможности, пережидали эту дату в домах или постоялых дворах, а уж потом трогались.
Кто празднует именины в этот день
День ангела в этот день отмечают Дмитрий, Прокопий, Даниил, Виктор, Николай, Федор, Александр.
Напомним, ранее в ПЦУ рассказали, какие в июле особы даты и праздники в православном календаре.
А также перед этим мы писали, за что надо молиться каждый день в этот месяц.