Свято 21 липня: чому цей день особливий, кого привітати з іменинами

У матеріалі Styler читайте, що можна і не можна робити в цей день, прикмети, хто іменинник.

Святий жив на рубежі 3-4 століть, був читцем при церкві в Скитополі, і став першим мучеником за віру в Палестині.

Прокопій почав боротися з язичниками, про що скоро дізналася його мати і написала скаргу імператору про те, що син не шанує язичницьких богів. Святому вручили послання від імператора, який вимагав, щоб він вклонився римським богам. Однак Прокопій розірвав послання, за що був заарештований і піддався катуванню. Стійкість великомученика під час численних тортур звернула в християнство чимало людей. За розпорядженням прокурора він був усічений мечем. Тіло святого таємно було поховано місцевими християнами.

Вважалося, що з цього дня настає найспекотніша літня пора. За старих часів Прокопів день вважався відкриттям жнивного жнива. Селяни брали з собою хліб, сіль, яйця і всім миром ставили 9 снопів. Після цього на жнивній смузі сідали за трапезу.

Женці перші колосся скручували і затикали за пояс, щоб не боліла спина і не було ломоти в попереку.

Головні прикмети цього дня

Якщо на Прокопія в лісах достигла чорниця, то можна приступати до збирання озимого жита.

Яка погода в цю дату - така буде і на Ільїн день (2 серпня).

Якщо молодик припав на цю дату, то по погоді можна визначити, яким буде серпень.

Якщо сьогодні бджоли зліше стали, то це обіцяло швидкий початок спеки або посухи.

Що не можна робити в цей день

Заборонялося в цю дату ходити купатися у відкритих водоймах - забобонні вірили, що там можна наштовхнутися на водяного, який потягне на дно, і додому вже не повернешся.

Також вважалося, що для нових починань ця дата не обіцяє нічого хорошого, тому початок важливих справ переносили на інший день, інакше всі зусилля підуть прахом, і нічого путнього не вийде.

Вирушати в дорогу на Прокопія теж вважалося поганою прикметою, і мандрівники, по можливості, перечікували цю дату в будинках або заїжджих дворах, а вже потім рушали.

Хто святкує іменини в цей день

День ангела у цей день відзначають Дмитро, Прокопій, Данило, Віктор, Микола, Федір, Олександр.