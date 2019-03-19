Превысит норму: синоптики обнадежили прогнозом на весенние месяцы

Погода в Украине порадует теплом в средине апреля и в начале мая

Погода в Украине в оставшиеся два месяца весны порадует теплом. В апреле, несмотря на похолодание в начале месяца, температурная норма будет превышена на несколько градусов, сообщила климатолог Вазира Мартазинова.

По словам заведующей отделом климатических исследований Украинского научно-исследовательского института НАН Украины, с 10 по 20 апреля в Украине ожидается повышение температуры до +28 градусов при условии, что небо будет ясным, а в случае облачности будет несколько прохладнее - от +20 до +22 градусов.

Также Мартазинова сообщила, что в начале второго весеннего месяца возможны ночные заморозки, а средняя дневная и ночная температура в апреле в зависимости от региона составит от +9 до +11 градусов, что на 2 градуса выше нормы.

Погода в Украине весной 2019 года будет теплой (фото: РБК-Украина)

Начало мая, по словам синоптика, будет теплым, но после 20-го числа похолодает, возможны дожди, град и шквальный ветер. Начало июня будет довольно прохладным, с осадками, - сообщила Мартазинова.

Среднемесячная температура в мае также превысит норму на 2-3 градуса. На Западе будет +15... +17 градусов, а на остальной территории Украины от +17 до +18 выше нуля.

Напомним, ранее мы сообщали о том, какой будет погода на этой неделе - с 18 по 23 марта.

А также писали, что климатологи предсказали погоду в день президентских выборов, которые пройдут 31 марта.