Приготовьте кошельки: стало известна цена билетов на Евровидение

Организаторы объяснили, почему билеты очень дорогие

На официальном сайте международного песенного конкурса Евровидение появилась информация о стоимости билетов на шоу.

Отмечается, что продажа билетов откроется в конце февраля, но уже во вторник, 19 февраля, стала известна цена этих билетов, как на живые шоу, так и на репетиции.

Так, цена билета эконом-класса на полуфиналы, которые запланированы на 14 и 16 мая обойдется фанатам в 183 евро, а на финал 18 мая – 280 евро.

Стоимость билета высшего класса на полуфинал – 244 евро, на финал – 329 евро. Билеты в первые ряды обойдутся соответственно в 280 евро и 366 евро.

Самыми дорогими будут билеты в vip-зону, так называемую Green Room. На полуфиналы они будут стоить 244 евро, на финал – 487 евро. Это будет отдельное помещение, где гостям будут предлагать еду и напитки.

Также поклонники смогут купить билеты и на репетиции музыкантов. Обычные места на полуфиналы будут стоить 85 евро за билет. На финал – 122 евро. Билеты высшего класса – 183 евро и 244 евро. Первые ряды – 219 евро и 280 евро, а в vip-зону 244 евро и 305 евро.

Скриншот (eurovisionworld.com)

Как объяснили организаторы, такие высокие цены на билеты из-за того, что место для проведения конкурса небольшое, а телекомпания KAN не получила от правительства Израиля деньги за проведение Евровидения, а только лишь заем. Всего зал рассчитан на 7300 человек. 3000 мест зарезервированы для различных делегаций.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что Украина может отказаться от Евровидения.

А также рассказывали о том, что назван артист, который достойно представит Украину.