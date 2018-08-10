"Просим защитить нас": скандальный наместник Лавры пожаловался послу Венгрии на преследование УПЦ МП в Украине

Фото: митрополит Павел (lavra.ua)

Наместник считает, что в Украине - "беспрецедентные факты нарушения Конституции"

Скандальный наместник Киево-Печерской Лавры митрополит Павел (Лебидь) пожаловался послу Венгрии на преследование верующих Московского патриархата в Украине. Об этом передает trident-ua.info.

Владыка Павел пожаловался, что после открытия выставки о возрождении духовной жизни в лавре, где священники УПЦ МП среди прочих фотографий поместили снимок Путина, ему начали угрожать.

Фото Путина на выставке в лавре (РИСУ)

"Прошу Вас, уважаемый господин Посол, проинформировать руководство Вашего государства об этих беспрецедентных фактах нарушения Конституции и законов Украины, гарантирующих свободу совести и предусматривают отделения Церкви от государства", - пишет митрополит, которого в сети называют "Паша-мерседес" из-за его роскошного авто.

Фото: Письмо наместника Киево-Печерской лавры послу Венгри в Украине (trident-ua.info)

Он также не забыл упомянуть о преследовании верующих УПЦ МП в Украине.

"Просим весь цивилизационный мир защитить от преследования нас, верных христиан", - вопит наместник Лавры, подчиненный которого возил деньги в Москву.

Ранее блогер рассказал, как наместник Лавры "спалил контору".

Напомним, что во Львовской области священник Московского Патриархата набросился на журналистов.

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