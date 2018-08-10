"Просимо захистити нас": скандальний намісник Лаври поскаржився послу Угорщини на переслідування УПЦ МП в Україні

STYLER LIFE 10.08.2018 - 10:06
Фото: митрополит Павло (lavra.ua) Фото: митрополит Павло (lavra.ua)

Намісник вважає, що в Україні - "безпрецедентні факти порушення Конституції"

Скандальний намісник Києво-Печерської Лаври митрополит Павло (Лебідь) поскаржився послу Угорщини на переслідування віруючих Московського патріархату в Україні. Про це передає trident-ua.info.

Владика Павло поскаржився, що після відкриття виставки про відродження духовного життя в лаврі, де священики УПЦ МП серед інших фотографій помістили знімок Путіна, йому почали погрожувати.

&quot;Просимо захистити нас&quot;: скандальний намісник Лаври поскаржився послу Угорщини на переслідування УПЦ МП в Україні

Фото Путіна на виставці в лаврі (РІСУ)

"Прошу Вас, шановний пане Посол, проінформувати керівництво Вашої держави про ці безпрецедентні факти порушення Конституції та законів України, які гарантують свободу совісті та передбачають відокремлення Церкви від держави", - пише митрополит, якого в мережі називають "Паша-мерседес" чере його розкішне авто

&quot;Просимо захистити нас&quot;: скандальний намісник Лаври поскаржився послу Угорщини на переслідування УПЦ МП в Україні

Фото: Лист намісника Києво-Печерської лаври посла Угорщини в Україні (trident-ua.info)

Він також не забув згадати про переслідування віруючих УПЦ МП в Україні.

"Просимо весь цивілізаційний світ захистити від переслідування нас, вірних християн", - волає намісник Лаври, підлеглий якого возив гроші в Москву.

Раніше блогер розповів, як намісник Лаври "спалив контору".

Нагадаємо, що у Львівській області священик Московського Патріархату накинувся на журналістів.

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Теги:  митрополит,  Лавра,  УПЦ МП