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Просто нарежьте лаваш соломкой: супер быстрый завтрак на сковороде

Новина українською →
Суббота 09 июля 2022 07:42
Просто нарежьте лаваш соломкой: супер быстрый завтрак на сковороде Скриншот: Как приготовить быстрый завтрак из лаваша
Автор: Светлана Мащенко

Если вам надоело готовить омлет или яичницу на завтрак, попробуйте разнообразить ваше утреннее меню, приготовив оригинальный омлет-пиццу с лавашем.

Рецептом поделилась известный украинский блогер Alina FooDee.

Ингредиенты:

  • Лаваш - 1 шт.
  • Яйцо - 3 шт.
  • Молоко - 120 г
  • Соль, черный молотый перец - по вкусу
  • Помидор - 1 шт.
  • Сыр - 60-100 г
  • Базилик или петрушка

Просто нарежьте лаваш соломкой: супер быстрый завтрак на сковороде

Скриншот видео: Так будет выглядеть наш завтрак

Пошаговое приготовление

Сверните тонкий лаваш трубочкой и тонко нарежьте соломкой.

Смешайте яйца с молоком, добавьте соль и черный молотый перец по вкусу. Положите в смесь лаваш и перемешайте.

Нарежьте помидор кусочками, подготовьте сыр (моцареллу можно порвать руками, другой сыр - натереть).

Разогрейте сковороду с растительным маслом. Выложите смесь из лаваша, сверху помидоры, немного посолите, добавьте сыр, накройте крышкой.

Жарьте 15 минут на маленьком огне. Посыпьте базиликом или петрушкой.

Ранее кулинар рассказала, как приготовить самые правильные котлеты.

Также мы писали, как сделать пирог в лаваше с курицей и грибами.

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