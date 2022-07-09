Просто наріжте лаваш соломкою: супершвидкий сніданок на сковороді
Якщо вам набридло готувати омлет або яєчню на сніданок, спробуйте урізноманітнити ваше ранкове меню, приготувавши оригінальний омлет-піцу з лавашем.
Рецептом поділилася відомий український блогер Alina FooDee.
Інгредієнти:
- Лаваш - 1 шт.
- Яйце - 3 шт.
- Молоко - 120 г
- Сіль, чорний мелений перець - за смаком
- Помідор - 1 шт.
- Сир - 60-100 г
- Базилік або петрушка
Скріншот відео: Так буде виглядати наш сніданок
Покрокове приготування
Згорніть тонкий лаваш трубочкою і тонко наріжте соломкою.
Змішайте яйця з молоком, додайте сіль і чорний мелений перець за смаком. Покладіть в суміш лаваш і перемішайте.
Наріжте помідор шматочками, підготуйте сир (моцарелу можна порвати руками, інший сир - натерти).
Розігрійте сковороду з рослинною олією. Викладіть суміш з лаваша, зверху помідори, трохи посоліть, додайте сир, накрийте кришкою.
Смажте 15 хвилин на маленькому вогні. Посипте базиліком або петрушкою.
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