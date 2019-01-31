Родители объявили протест: новые подробности громкого скандала в школе Прикарпатья

Видео: YouYube/Espreso.TV

В прикарпатском селе Кривец Ивано-Франковской области родители не пускают детей в школу из-за катастрофической ситуации с плесенью, которая покрыла весь первый этаж.

Дети перестали посещать уроки после зимних каникул, поскольку родители обеспокоены состоянием их здоровья. Хотя школа официально не закрыта.

Местная школа относительно новая - ей всего семь лет. В случившемся люди обвиняют подрядчиков.

Небрежность строителей будет сложно доказать, поскольку здание начали строить в 2006-м, а со временем строительство из-за нехватки денег "заморозили". Через четыре года возобновили и за несколько месяцев возвели учебное заведение.

Плесень в школе (Скриншот видео: YouYube/Espreso.TV)

Родители забили тревогу, когда дети начали постоянно болеть и кашлять, а врачи никак не могли установить причину. Оказалось, здание первого этажа покрыто плесенью от стен до потолка. И даже на книгах из школьной библиотеки был грибок. Также оказалось, что в школе протекает крыша.

Однако заказчик возведения школы говорит, что строители не виноваты. Единственная причина - это подъем грунтовых вод.

Чиновники уже пообещали сделать ремонт в ближайшее время. Они предложили проводить уроки на втором этаже или водить детей в соседнюю школу, чтобы не срывать учебный процесс.

Напомним, в Кривом Роге неадекватная учительница загнобила старшеклассницу из-за того, что девочка пропускала уроки "по семейным обстоятельствам".

К слову, в гимназии города Геническ Херсонской области детям принудительно преподают русский язык.

Также мы писали о том, что в школе города Мариуполь Донецкой области на голову падают кирпичи - здание находится в аварийном состоянии. Администрация отказывается принимать меры.

Видео: РБК-Украина