В сахаре обнаружили еще одну опасность для организма: новое исследование ученых

Сахар уже давно входит в список продуктов, которые плохо влияют на организм человека. Употребление пищи, и напитков с высоким содержанием сахара приводит к серьезным нарушениям и может вызвать различные заболевания.

В новом исследовании ученых из Университета Мичигана было обнаружено еще одно пагубное свойство сахара. Избыточное количество этого продукта может отключить важные нервные системы, которые регулируют ощущение сытости. А это в свою очередь может привести к перееданию и развитию ожирения. Об этом пишет Bigmir.net.

Как рассказали ученые, исследование проводилось на плодовых мушках и, хотя привычки питания у мушек и человека отличаются, есть некоторые сходства. Организм мушки, так же как и организм человека, полагается на нервные контуры, чтобы обработать вкус сахара. К ним относится дофамин, который играет ключевую роль в системе вознаграждения мозга.

Мушек кормили продуктами с высоким содержанием сахара и выяснили, что переизбыток сладкого снижает и замедляет активность нейронов. Ученые внедрили молекулу в нейроны и это позволило им активироваться до того же уровня, который возникает у здоровых плодовых мушек с использованием света.

Когда нейроны были активированы таким образом, ученые обнаружили, что мухи на диете с высоким содержанием сахара съели эквивалент одного печенья, даже когда им предлагали эквивалент целой коробки. Тем временем плодовые мухи, которые не получили пользы от активации нейронов, продолжали есть в течение нескольких часов из-за роли сахара в подавлении ощущения сытости.

"На диете с высоким содержанием сахара мы обнаруживаем, что дофаминергические нейроны плодовых мушек менее активны, потому что высокое потребление сахара снижает интенсивность сигнала сладости, исходящего изо рта. Животные используют эту обратную связь от дофамина, чтобы делать прогнозы о том, как будет полезна или наполнена пища. У мух с высоким содержанием сахара этот процесс нарушается - они получают меньше активации дофаминовых нейронов и в итоге едят больше, чем им нужно, что со временем заставляет их набирать вес", - объяснила автор исследования Моника Дус.

Как объяснили ученые, мушки из-за избытка сахара пропускали сигналы сытости и продолжали поглощать пищу. А вторая группа наоборот, при отказе от диеты с высоким содержанием сахара, полностью изменила процесс и восстановила дофаминергические нейроны до нормальной функции.

"Мы думаем, что по сути эта обработка сладости в дофаминергических нейронах, вероятно, используется как сигнал тревоги, чтобы заставить мозг замедляться. Если этого процесса больше нет, вам придется подождать, пока другие подсказки не сообщат вам, что вы сыты. К тому времени вы уже съели много печенья", - объяснила Дус.

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