Скабееву чуть кондрашка не хватила в прямом эфире: виноват Бандера

Пропагандистка показала свою неграмотность
Видео: YouTube/Ukrop News1
Российская журналистка Ольга Скабеева в прямом эфире пропагандисткой передачи "60 минут" на телеканале "Россия 1" переругалась с участниками передачи из-за переименования улиц в Украине.
Сначала Ольга Скабеева упомянула мать политика Ирины Бережной, которая выступает против переименования улиц, и приравняла ее к ветерану Второй мировой войны, чем вызвала недоумение у украинского общественного деятеля Вадима Трюхана.
"А вам не стыдно ветеранов Великой отечественной войны маргиналами называть?!" – закричала Скабеева.
Трюхан отпарировал, что 62-летняя мать Бережной никак не может быть ветераном в силу своего возраста.
Скриншот из видео
После того, как Скабеева поняла, что сказала нелепость, она набросилась на Трюхана с новыми обвинениями и заявила, что она лично не допустит того, чтобы в Украине были улицы Бандеры и Шухевича.
"Во время Великой Отечественной войны погибло 10 млн. украинцев, и я не допущу чтобы в нашей Украине были бандеровцы, улицы Бандеры и Шухевича", - заявила пропагандистка и добавила, что считает декоммунизацию в Украине "мерзостью".
В комментариях под видео пользователи раскритиковали Скабееву за незнание истории и посоветовали ей перед эфирами почитать учебники.
Кроме того, напомнили ей предыдущие скандалы, в которых ее назвали "сливным бачком".
Скриншот комментария (YouTube)
Напомним, ранее мы писали о том, что украинка унизила звезду КремльТВ в прямом эфире.
А также рассказывали о том, что украинские депутаты эпично потроллили журналистку РФ.