Скабееву чуть кондрашка не хватила в прямом эфире: виноват Бандера

Видео: YouTube/Ukrop News1

Российская журналистка Ольга Скабеева в прямом эфире пропагандисткой передачи "60 минут" на телеканале "Россия 1" переругалась с участниками передачи из-за переименования улиц в Украине.

Сначала Ольга Скабеева упомянула мать политика Ирины Бережной, которая выступает против переименования улиц, и приравняла ее к ветерану Второй мировой войны, чем вызвала недоумение у украинского общественного деятеля Вадима Трюхана.

"А вам не стыдно ветеранов Великой отечественной войны маргиналами называть?!" – закричала Скабеева.

Трюхан отпарировал, что 62-летняя мать Бережной никак не может быть ветераном в силу своего возраста.

Скриншот из видео

После того, как Скабеева поняла, что сказала нелепость, она набросилась на Трюхана с новыми обвинениями и заявила, что она лично не допустит того, чтобы в Украине были улицы Бандеры и Шухевича.

"Во время Великой Отечественной войны погибло 10 млн. украинцев, и я не допущу чтобы в нашей Украине были бандеровцы, улицы Бандеры и Шухевича", - заявила пропагандистка и добавила, что считает декоммунизацию в Украине "мерзостью".

В комментариях под видео пользователи раскритиковали Скабееву за незнание истории и посоветовали ей перед эфирами почитать учебники.

Кроме того, напомнили ей предыдущие скандалы, в которых ее назвали "сливным бачком".

Скриншот комментария (YouTube)

Напомним, ранее мы писали о том, что украинка унизила звезду КремльТВ в прямом эфире.

А также рассказывали о том, что украинские депутаты эпично потроллили журналистку РФ.