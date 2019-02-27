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Скандал вокруг Епифания: в ПЦУ сделали заявление

STYLERЖизнь    27.02.2019 - 14:19
Скандал вокруг Епифания: в ПЦУ сделали заявление
Коллаж РБК-Украина

ПЦУ сообщила о распространении дезинформации в соцсети

В ПЦУ сделали заявление о распространении дезинформации в социальной сети. Для этого создаются фейковые страницы предстоятеля Православной церкви Украины Епифания. Соответствующий пост опубликован в Facebook на странице "Православная Церковь Украины".

"Поскольку неизвестные лица зарегистрировали в социальной сети "Истаграм" сфальсифицированную страницу Предстоятеля Православной Церкви Украины Блаженнейшего Епифания, считаем целесообразным создать и регулярно обновлять настоящую страницу Митрополита", - указано сообщении.

Скандал вокруг Епифания: в ПЦУ сделали заявление

Скрин: (facebook.com/Orthodox.in.Ukraine)

Отмечается, что фейковые страницы создаются не просто так, а для определенной цели - в нужное время внести дезинформацию в общество и делать это якобы от имени Главы Церкви.

Напомним, что Томос и создание ПЦУ включат в школьную программу. Ученики старших классов уже в апреле-мае начнут изучать процесс становления единой поместной православной церкви в Украине. 

Ранее в Украине после получения автокефалии ПЦУ началась реформация церкви, и сейчас в поместную церковь перешли более 350 церквей УПЦ МП

Как сообщалось, 9 января томос об автокефалии ПЦУ подписали все члены Синода Вселенского патриархата. Автокефальный статус Православной церкви Украины был подтвержден совместной евхаристией Вселенского патриарха Варфоломея и предстоятеля ПЦУ Епифания.

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