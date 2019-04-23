За страну переживают: украинские политики резко начали худеть (видео)

Украинские политики начали худеть (коллаж: РБК-Украина)

Политическая элита в Украине увлеклась здоровым образом жизни

У украинских политиков новый тренд - теперь среди народных депутатов и министров считается модно и престижно вести здоровый образ жизни и худеть. От лишних килограммов уже избавились Владимир Гройсман, Павел Розенко, Игорь Мосийчук и Антон Геращенко. Об этом говорится в сюжете "Сниданка с 1+1".

Совсем недавно премьер-министр Владимир Гройсман заметно похудел и помолодел. "Обновленный" Гройсман в джинсах и кожаной куртке появился на голосовании 21 апреля.

Врач эндокринолог-диетолог Анна Белокоз предполагает, что Владимир Гройсман сбросил около 20-25 килограммов.

Гройсман признался журналистам, что взял себя в руки. Сбросить лишние килограммы, по словам премьер-министра, ему помогли физические нагрузки, а не диеты.

Однако врач в словах Гройсмана сомневается. По ее словам, невозможно сбросить столько лишнего веса только в спортзале. Для этого стоит пересмотреть свой рацион.

Украинские политики начали худеть (скрин видео: YouTube/Завтрак с 1+1)

Фотограф Ян Доброносов, который работает в Верховной Раде, опубликовал снимок, на котором Ирина Геращенко меряет талию Гройсмана с подписью "Премьер похудел?" Ирина Геращенко написала в комментарии под снимком: "Ага! Требую рецепт". Комментаторы же выдвинули свои версии того, что случилось с премьером.

"Там в Кабмине мейнстрим просто";

"За страну переживает просто";

"Шутите? Да он просто на минимальную зарплату стал жить";

"Я уже месяц назад заметил. Аж помолодел!"

А вице-премьер Павел Розенко в прошлом году похудел аж на 30 килограммов. Вдохновила на такие изменения, как признался сам Розенко, новая возлюбленная, Елена-Кристина Лебедь.

На более 100 килограммов похудел нардеп Игорь Мосийчук. Он объяснил, что у него были серьезные проблемы с поджелудочной, из-за чего пришлось сделать операцию и сесть на специальную диету.

Еще один политик Антон Геращенко в 2015 году весил 160 килограммов, но нардеп взял себя в руки и перешел на здоровое питание. В результате он сбросил 45 килограммов.

Украинские политики начали худеть (видео: YouTube/Завтрак с 1+1)

Напомним, ранее мы писали, что Надежда Савченко вышла на работу в Верховную Раду 23 апреля. Сеть шокирована появлением скандального народного депутата в стенах Парламента.