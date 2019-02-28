Спасибо дядюшке за это: Киселева-младшего посадили в тюрьму

Боевику грозило 10 лет тюрьмы

Племянник главного пропагандиста Кремля Дмитрия Киселева Сергей, который воевал в Украине на Донбассе на стороне боевиков, получил 2 года 3 месяца тюрьмы. Такой приговор вынес Земельный суд в Мюнхене (Германия) в четверг, 28 февраля. Отметим, что "слил" преступления родственника сам Дмитрий в 2016 году в Минске.

Именно после заявления дяди немецкие правоохранители занялись расследованием в отношении 48-летнего Сергея, выходца из РФ и гражданина ФРГ.

Вскоре доказательная база пополнилась новыми уликами - фотографиями и данными о его выезде за границу. После этого Киселев-младший дал признательные показания.

Сергея признали виновным в нарушении закона о хранении оружия и в подготовке "тяжкого преступления, угрожающего государственной безопасности".

Фото: Сергей Киселев в суде в Германии

Отметим, что в Германии за такое преступление ему "светило" согласно местному уголовному кодексу до 10 лет заключения. Однако при вынесении приговора было учтено соглашение со следствием и признания Сергея.

Во время процесса судья цитировал слова Киселева-младшего в интервью одному из российских СМИ в 2014 году о его активном участии в боях под Донецком и обстреле из гранатомета бронетехники ВСУ. Позывной он себе выбрал "Немо".

Видео: twitter.com/RTVi

В то же время адвокат Сергея уверял, что тот "не совершал зверст" и никого не убивал.

Защита Киселева-младшего может обжаловать приговор.

В сети бурно отреагировали на судебное решение в отношение боевика, а самого Дмитрия Киселева назвали Павликом Морозовым:

"Мда, такого дядю и врагу не пожелаешь";

"Киселев в этом деле осведомитель";

"Дима Киселев - это Павлик Морозов наших дней. Только Павлик засадил отца и деда, а Дима - племянника. Когда выйдет из тюрьмы, чтоб спасибо дяде сказать не забыл!"

"Идиот в дядю!"

"Глядишь, так всю свою родню в ядерный пепел превратит";

"Мой дядя самых честных правил,

Когда в маразме занемог,

В Донбасс стрелять меня отправил.

Он лучше напиздеть не смог";

"Дмитрий Киселев сболтнул на ТВ о "подвигах" своего германского племянника. Немцы посадили его за это в тюрьму. Народная мудрость гласит: "Ради красного словца не пожалеет и отца". В нашем случае это что-то вроде, "Угоди начальнику - не жалей племянника". На фото Сергей Киселев.

Фото: twitter.com/Ultimathule7

Добавим, что Сергей Киселев в 1994 году был рукоположен во священники и несколько лет служил в Казанском соборе на Красной площади Москвы (РФ).

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