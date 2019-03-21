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Такого никто не ожидал: украинцев напугали прогнозом погоды

STYLERЖизнь    21.03.2019 - 11:55
Такого никто не ожидал: украинцев напугали прогнозом погоды
Синоптик дала снежный прогноз на выходные (фото: Eduardo Munoz Alvarez/Getty Images)

Погода в Украине на выходных будет контрастной - дождь со снегом сменится потеплением

Погода в Украине с 22 по 24 марта будет нестабильной. Похолодание сменится потеплением и наоборот. Ожидаются дожди и даже мокрый снег, сообщила синоптик Наталка Диденко в Facebook.

В пятницу, 22 марта, в Украину вернется циклон, который принесет с собой дожди по всей территории, кроме Юга.

К тому же пятница запомнится шквальным штормовым северо-западным ветром с порывами 15-20 метров за секунду.

"Сегодня еще есть время спрятать со двора и балкона легкие предметы", - пишет Диденко.

Несмотря на непогоду, температура воздуха завтра повысится. В течение дня +10... +14 градусов, прохладнее будет на Востоке - от +5 до +9 градусов. Однако на фоне дождя и сильного ветра это потепление будет нивелировано.

В Киеве завтра, 22 марта, дождь и сильный ветер. Максимальная температура воздуха от +10 до +12 тепла.

Такого никто не ожидал: украинцев напугали прогнозом погоды

Синоптик дала снежный прогноз на выходные (фото: facebook.com/tala.didenko)

В субботу, 23 марта, во Всемирный день метеоролога, вновь похолодает, зато дожди прекратятся, однако на Востоке с распространением вплоть до Запорожья и Крыма выпадать будет мокрый снег, - предупредила синоптик.

24 марта, в воскресенье, снова немного потеплеет, а из районов Польши - Беларуси подойдет другой атмосферный фронт с дождями.

"Держите головы в равновесии, не обращайте внимания на странные сны, наблюдайте за поведением котов - они замечательные подсказки синоптического поведения, купите новое платье или новые дворники в машину, словом, прыгайте вместе со скачками атмосферного давления, а не навстречу", - посоветовала Наталка Диденко.

Такого никто не ожидал: украинцев напугали прогнозом погоды

Синоптик дала снежный прогноз на выходные (скрин: facebook.com/tala.didenko)

Напомним, ранее синоптики дали прогноз погоды до конца недели и предупредили, что ожидаются дожди.

Также мы писали о том, какой будет погода в апреле и мае по прогнозу метеоролога Вазиры Мартазиновой.

Прячем зонтики: синоптики рассказали, где будет холоднее всего Мокрое потепление: чем порадует погода до конца недели
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