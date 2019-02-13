Травят газом и заливают водой: как защититься от опасных соседей

Юридически защититься от таких соседей практически невозможно

Проблемные соседи наверняка встречались каждому. С одними конфликты решаются быстро, а с другими дело может дойти даже до судебных разбирательств. Об этом информирует Сегодня.

Опасные соседи травят других жильцов газом, заливают водой и "подселяют" тараканов. Например, в спальном районе Киева из-за соседки, которая собирает у себя дома хлам, едва не сгорела многоэтажка. Пожарным удалось быстро ликвидировать пламя, перекрыв газ, однако жители опасаются, что однажды пожар не успеют погасить вовремя.

В другой многоэтажке также могла произойти жуткая трагедия: жительница дома Светлана Шевченко вспоминает, что проснулась от запаха газа и вызвала 104. Оказалось, что пожилая женщина перерезала газовый шланг и едва не убила своих соседей.

Юрист Николай Хахула разводит руками. Говорит, что юридически защититься от опасных соседей практически невозможно, поскольку законодательством не урегулировано переселение такого лица в другой дом или квартиру.

Поэтому эксперты советуют застраховать квартиру. К слову, самый частый страховой случай в Украине - это затопление. Также отдельно можно застраховаться на случай, если вы сами окажетесь плохим соседом и нанесете другим ущерб.

Напомним, что пожар в захламленной квартире чуть не угробил всех жильцов дома. Соседи учуяли запах гари и выскочили в подъезд. Когда увидели дым - позвонили спасателям.

Мы писали, что жители многоэтажки в Днепре вынуждены жить без газа по вине должницы.

Также мы сообщали, почему повышаются тарифы и как платить меньше. Практически 3,5 миллиона украинцев получили платежки за газ с повышенными нормами потребления.