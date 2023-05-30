Цими способами можна подолати емоційне вигорання та зажити по-новому

Українці в умовах війни набагато швидше вигорають і морально виснажуються. Особливо сильно це позначається на людях, які в ці дні активно і багато працюють та спілкуються з іншими. Здається, що емоційне вигоряння підкрадається зовсім непомітно, але це не так.

Про те, як зрозуміти, що у вас емоційне вигорання та як це подолати, пишуть в блозі про психологію, впевненість в собі та здорові стосунки в Instagram.

Що таке емоційне вигорання

Емоційне вигорання або емоційне виснаження - одна із захисних реакцій організму, який знаходиться в тривалому стресі або напрузі.

Ознаки емоційного вигорання

Втома

Ви стали помічати, що концентрація уваги погіршилася, вас легко роздратувати, все бісить. Втома та нестача енергії стають головними супутниками життя.

Надмірна самокритика

Зниження працездатності, зникла віра в себе та свої сили. Ви занадто критикуєте себе, знецінюєте, в думках фрази, на кшталт: "у мене нічого не виходить, всі мої досягнення нічого не означають".

Ставлення до оточення

Ви стали агресивнішими та проявляєте багато негативних почуттів, стосунки з іншими людьми стали гіршими, чого ви не помічали за собою раніше.

Як подолати емоційне вигорання

Приділяйте собі більше часу

Приділяйте час таким аспектам, як повноцінний сон, здорове харчування, догляд за собою. Таким чином, ви зможете повністю відновитися та бути готовими до нових звершень.

Знайдіть нові ресурси

Знайдіть час, щоб подумати про те, що вам потрібно прямо зараз.

Якщо ви не впевнені - обдумайте свої цінності та пріоритети. Визначте те, що наразі вам потрібно, щоб відновитись відповідно до своїх цінностей та пріоритетів.

Відкрийте щось нове

Поставте собі запитання: "Що б я хотів у своєму житті змінити?". Можна й запровадити якісь не кардинальні зміни, наприклад поїздка на екскурсію, пляж тощо.