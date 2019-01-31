Минирование школ: что произошло в Кривом Роге

Коллаж РБК-Украина

Сообщение о минировании оказалось ложным

30 января около 10:00 утра в полицию поступило сообщение о минировании шести школ в Кривом Роге. Виноватой в произошедшем считают учительницу одной из школ. Об этом информирует 34 канал.

"Мы услышали за 15 минут до звонка. Резко начала учительница из другого класса свистеть в свисток и наша учительница решила выводить всех. Никто не знал, что будет учебная тревога, а оказалась настоящая. Страшно, там у половины класса все вещи были, у нас ноги промокли, мы с физкультуры шли", - делится ученик школы №130 Артем.

После сообщения о минировании на место приехали взрывотехники и кинологи. Они проверили все школы, но ничего не нашли. В администрации 14-й школы утверждают, сообщение о минировании поступило на электронный адрес учебного заведения. Там оговаривалась точное время взрыва, однако в 2 часа дня так ничего и не произошло.

Минирование оказалось ложным. За подобную "шутку" виновным грозит до 6 лет за решеткой. Однако в письме автор также упоминает учительницу одной из школ, которую винит в происходящем.

"Я бы на вашем месте (пока все живы, здоровы) поблагодарила Антонину Анатольевну. Именно она толкнула нас на столь серьезный поступок. Мы не хотим, чтобы дети страдали от маразма учителей", - написано в записке.

Есть вероятность, что таким образом дети решили отомстить за бестактное поведение учителя 130-й школы. "Мое личное мнение, что учитель не имел права так общаться с ребенком, в любом случае и учитель должен быть привлечен к ответственности", - говорит директор департамента образования и науки криворожского горсовета Татьяна Крипак.

Напомним, в Киеве 19 января неизвестные сообщили о минировании ТРЦ "Магелан", который находится на проспекте Академика Глушкова.

РБК-Украина писало, что в Днепре в школе №122 ученик распылил перцовый баллончик во время урока. В результате инцидента шестеро детей попали в больницу.

Ранее сообщалось, что в Одесской области сотрудники СБУ разоблачили пятерых злоумышленников, совершивших заведомо ложные сообщения с угрозами террористического характера.