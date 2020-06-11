В Украине ищут обладателя лотерейного билета с почти миллионным выигрышем

Украинец выиграл в лотерею почти миллион (иллюстративное фото: РБК-Украина)

Украинец выиграл главный приз Большой игры одной из лотерей

В Украине разыскивают счастливого обладателя выигрышного лотерейного билета, которому полагается 900 тысяч гривен.

Отмечается, что везунчик выиграл главный приз Большой игры украинской лотереи "Лото-Забава". Об этом сообщает оператор государственных лотерей "М.С.Л."

Известно, что победитель проживает в городе Золочев под Львовом.

Свой выигрышный лотерейный билет №0012915 он приобрел онлайн 31 мая. О результатах розыгрыша стало известно 7 июня.

С того времени победитель никак не дал о себе знать и не откликнулся.

Поэтому оператор призвал жители Львовщины не забыть проверить свои билеты.

"Оператор государственных лотерей "М.С.Л." поздравляет всех победителей и советует им обратиться на горячую линию по телефону 0 (800) 21 00 65 для получения консультации по оформлению выигрышей", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что сейчас по всей стране возобновляют свою работу точки продаж лотерей, которые были временно закрыты из-за карантинных ограничений.

Ранее "РБК-Украина" писало о том, как и почему АМКУ может блокировать регуляцию лотерейного бизнеса.

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Автор: Владимир Костырин